Wegen Magerfotos: Fans in Sorge um Miley Cyrus

Miley Cyrus präsentiert sich auf Urlaubsfotos in knappen Outfits - und sorgt für einen Aufschrei bei ihren Fans. Warum sich ihre Follower Sorgen machen.

Weniger ist mehr - dieses Motto hat Sängerin Miley Cyrus in der Vergangenheit immer beherzigt. Vor allem bei der Wahl ihrer Outfits. Jetzt scheint die US-Sängerin ("Wrecking Ball") aber nicht mehr nur am Stoff zu sparen. Sondern auch am Essen.

Die 26-Jährige, die sich derzeit mit Mama Tish (52) und Schwester Brandi (32) in Utah von ihrer Trennung von Ehemann Liam Hemsworth erholt, postete auf Instagram ein Foto, auf dem man ihren völlig abgemagerten Körper zu sehen bekommt.

Selbstmordgefahr? Miley Cyrus schockt Fans mit Magerfotos

Viele ihrer über 100 Millionen Follower reagierten geschockt, kommentierten das Foto mit Worten wie: "Du siehst aus wie eine Sack Knochen", "Bitte esse wieder etwas", "Oh mein Gott, du bist so dünn" oder "Verdammt, hol dir einen Burrito oder so...".

Ein User machte sich besonders große Sorgen, schrieb: "Miley, du bist zu dünn. Du musst besser auf dich aufpassen. Ich selbst war selbstmordgefährdet, nachdem sich meine Frau von mir getrennt hat. Ich erkenne ähnliche Anzeichen bei dir. Bitte suche dir Hilfe."

Allerdings gab es nicht nur Kritik von ihren Abonnenten. Viele Fans bejubelten auch den Mager-Look der Schauspielerin. Eine Userin schrieb: "Du bist stärker denn je zuvor. Ich könnte nicht stolzer sein."

Ob Miley Cyrus plötzlicher Gewichtsverlust mit der Trennung zu tun hat, ist offen. Zum Foto postete sie lediglich ein paar Zeilen des Britney-Spears-Hits „I’m Not a Girl, Not Yet a Woman“: "But if you look at me closely ... you can see it in my eyes .... this girl will always find ... her way” – „Wenn du mich ganz genau anschaust ... kannst du es in meinen Augen sehen … diese Mädchen wird immer ihren Weg finden." Hoffentlich auch bald wieder an die Essens-Tisch. (AZ)

