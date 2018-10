Weihnachten im TV: Die Sendetermine für "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel"

vor 7 Min.

Kein Weihnachten ohne „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“. Seit mehr als 40 Jahren verzaubert der Film Zuschauer – wann und wo er um Weihnachten 2018 läuft.

Die Weihnachtszeit rückt näher. Schon seit Wochen stehen die ersten Lebkuchen und Plätzchen in den Regalen der Lebensmittelmärkte. Und auch mit Blick auf das TV-Programm zu Weihnachten tut sich so langsam etwas. Endlich stehen die ersten Sendetermine für den Weihnachtsfilm schlechthin fest.

Weihnachtsfilme 2018 - "Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" ist beliebt

Im November 1973, also nunmehr vor fast 45 Jahren, lief „Drei Haselnüsse für Aschenbrödel“ zum ersten Mal im Kino. Der Film entstand in einer Koproduktion von Filmemachern aus der damaligen DDR und der Tschechoslowakei. Der bekannte Märchenfilm greift die Geschichte von Grimms Aschenputtel in der Version von 1819 auf.

Zwei Jahre später folgte am zweiten Weihnachtstag die erste Fernsehausstrahlung in Westdeutschland. Das Märchen gehört seitdem zum Weihnachts-Fernsehen der öffentlich-rechtlichen Sender wie "Dinner For One" zum Silvesterabend.

Aschenbrödel ist ein armes Waisenmädchen, das nach dem Tod ihrer Eltern bitterarm ist. Sie lebt auf dem Gutshof ihrer bösen Stiefmutter, welche sie behandelt wie eine Magd. Eines Tages begegnet sie aber einem Prinzen - und ihr Leben nimmt eine ganz neue Wendung.

Andere bekannte Weihnachtsklassiker des deutschsprachigen Fernsehens sind etwa die "Sissi"-Trilogie oder "Weihnachten bei den Hoppenstedts" aus der Loriot-Serie. Aber auch internationale Klassiker wie "Der kleine Lord" oder "Kevin allein zu Haus" sind in der Weihnachtszeit sehr beliebt. Sobald Sendetermine zu den einzelnen Filmklassikern für Weihnachten 2018 feststehen, lesen Sie hier davon. Der Artikel wird noch ergänzt.

"Drei Haselnüsse für Aschenbrödel" - Erste Sendetermine stehen fest

Das sind die bisherigen Ausstrahlungstermine für die Weihnachtszeit 2018

Sonntag, 2. Dezember 2018: Kika, 12 Uhr

Montag, 24. Dezember 2018: WDR, 15.05 Uhr und RBB, 20.15 Uhr

Mittwoch, 26. Dezember 2018: BR und RBB, 9 Uhr und MDR, 16.10 Uhr

Freitag, 28. Dezember 2018: Kika, 19.30 Uhr

Die weiteren Termine, an denen das rebellische Aschenbrödel und ihr etwas töffeliger Prinz im Fernsehen zu sehen waren, ergänzen wir hier. (AZ)

