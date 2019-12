vor 18 Min.

Weihnachten mit Joko & Klaas 2019: Termin, Gäste, live im TV und Stream, Wiederholung

Weihnachten mit Joko und Klaas 2019 läuft am 23.12.19 live im TV und Stream. Hier gibt es auch die Infos rund um die Gäste.

"Weihnachten mit Joko und Klaas" läuft am 23.12.19 auf ProSieben. Alle Infos rund um Programm, Gäste, Live-Stream und Wiederholung finden Sie hier.

" Weihnachten mit Joko und Klaas": Wie schon im vergangenen Jahr werden Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf auch 2019 gemeinsam eine Weihnachts-Show machen und mit vielen Gästen und altbekannten Blödeleien auf das Fest einstimmen.

"Weihnachten mit Joko und Klaas" 2019: Das erwartet die Zuschauer am 23.12.19

Zwischen Kunstschnee und Geschenkattrappen wird der liebsten Weihnachtsplatte der Gastgeber gelauscht, nämlich den selbstgebastelten „Satire Hits“. Außerdem proben Joko und Klaas im Studiospiel „Kleinanzeigen Karaoke“ mit ihren Gästen bereits vor der Bescherung, mit welchen ausgeklügelten Verhandlungstaktiken ungeliebte Geschenke nach Weihnachten schnell wieder den Besitzer wechseln.

Bei all der Harmonie darf auch am Fest der Liebe der Wettbewerb nicht fehlen: In einer Weihnachts-Edition des Klassikers „Aushalten: Nicht Lachen“ duellieren sich die beiden mit Unterstützung von Matthias Schweighöfer und Edin Hasanović.

Weihnachten mit Joko & Klaas 2019: Das sind die Gäste am 23.12.19

Joko und Klaas feiern am 23.12.19 allerdings nicht alleine. Neben Matthias Schweighöfer und Edin Hasanović finden sich noch weitere prominente Gäste zur Prosieben-Weihnachtsfeier ein. Mit von der Partie sind außerdem:

Ina Müller

Sarah Connor

Fahri Yardim

Max Giesinger

Palina Rojinski

Olli Schulz

Weihnachten mit Joko & Klaas 2019 live TV und Stream oder als Wiederholung

„Weihnachten mit Joko & Klaas“ ist am Montag, den 23. Dezember 2019 live im TV oder im Stream abrufbar. Ab 20.15 Uhr können Zuschauer die Weihnachts-Show auf ProSieben und oder dem Streaming-Dienst Joyn verfolgen. Auch zu einem späteren Zeitpunkt kann die Sendung von Joko und Klaas als Wiederholung bei Joyn abgerufen werden. (ts)

