Weihnachtsfeier in Pfarrhaus eskaliert: 51-Jähriger niedergestochen

Bei einer Auseinandersetzung in einer Feier in einem sächsischen Pfarrhaus wird ein 51-Jähriger niedergestochen. Er hatte wohl einen Streit schlichten wollen.

Bei einer Weihnachfeier in einem Pfarrhaus in Aue-Bad Schlema (Erzgebirgskreis) ist ein 51-Jähriger durch einen Stich mit einem spitzen Gegenstand schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizeidirektion Chemnitz vom Mittwoch war es an Heiligabend bei der Feier für Bedürftige zunächst zu einer Auseinandersetzung während der Ausgabe von Geschenken gekommen. Dabei musste ein 53 Jahre alter Mann von den Organisatoren mehrfach zur Ordnung gerufen werden, der dann der Veranstaltung verwiesen wurde.

Weihnachtsfeier eskaliert: 51-Jährige wird schwer verletzt

Kurze Zeit später tauchten mehrere Männer in dem Pfarrhaus auf. Es kam erneut zu Auseinandersetzungen, die dann in Tätlichkeiten gegen einen 34-Jährigen eskalierten. Der 51-Jährige wollte den Streit schlichten und wurde dabei niedergestochen, heißt es von der Polizei. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Zu seinem Zustand konnte die Polizei keine Angaben machen. Der 34-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei ermittelt derzeit zum genauen Tathergang, zur Tatwaffe und zu den derzeit unbekannten am Streit beteiligten Männern. (dpa)

