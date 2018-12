Weihnachtsgrüße von den Royals mit zwei besonderen Fotos

Fröhliche Weihnachten! Bislang unveröffentlichte Fotos zieren die diesjährigen Weihnachtskarten der britischen Royals. Einer stiehlt dabei allen die Show.

Weihnachtsgrüße von den Royals: Der britische Prinz William und seine Frau Kate senden mit einem Familienfoto besinnliche Grüße in die Welt. In herbstlicher Kulisse hat das Paar mit seinen drei Kindern für Fotograf Matt Porteous posiert.

Auf einem Baumstamm haben sich Herzogin Kate, Tochter Charlotte, Prinz William und George für das Foto aufgereiht. Auch der sieben Monate alte Prinz Louis darf auf dem Bild, das die diesjährige Weihnachtskarte der Royals ziert, natürlich nicht fehlen. Er ist mit seinem verschmitzten Grinsen der Hingucker des Fotos, das in der Nähe des Landhauses Anmer Hall in Norfolk entstanden ist.

Auch Prinz Harry und seine Frau Herzogin Meghan wünschen mit einem besonderen Foto ein frohes Fest. Zu sehen ist auf dem Schwarz-Weiß-Bild, wie das Paar am Abend seiner Hochzeit Arm in Arm ein Feuerwerk am Frogmore-House in Windsor betrachtet.

The Duke and Duchess of Sussex are delighted to share a new photograph from their Wedding Reception at Frogmore House on 19th May.



The photograph, which features on Their Royal Highnesses’ Christmas card, was taken by photographer Chris Allerton. pic.twitter.com/PQPUuRwnIj