vor 4 Min.

Weihnachtskonzert in beschädigter Kathedrale Notre-Dame

Mitten in der wohl bekanntesten Baustelle der Welt hat ein Chor ein ungewöhnliches Weihnachtskonzert gegeben. Ein weiterer Meilenstein für die beschädigte Kathedrale Notre-Dame.

Auftritt mit Bauhelm und Arbeitsmontur - der Chor von Notre-Dame hat zu Weihnachten ein ungewöhnliches Konzert in der schwer beschädigten Kathedrale gegeben. Es wurde am Heiligabend vom TV-Sender France 2 übertragen.

Für 20 Sängerinnen und Sänger des Erwachsenenchors von Notre-Dame war es der erste Auftritt in dem Gotteshaus seit dem verheerenden Brand im April 2019. Beteiligt waren auch zwei Solisten und ein Organist. Die Kirche ist weiter für Publikum geschlossen. Auch bei dem Konzert fehlten Zuschauer.

Nach dem Brand hatte es bereits kleine Messen ohne Publikum in der Kathedrale gegeben - so etwa an Ostern. Christmetten fanden in der Hauptstadt an anderen Orten statt, unter anderem unter einem Zirkuszelt, wie der Sender BFMTV berichtete.

Notre-Dame ist derzeit eine Baustelle. Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat versprochen, die weltberühmte Sehenswürdigkeit bis 2024 wieder aufzubauen.

© dpa-infocom, dpa:201225-99-809037/2 (dpa)

Themen folgen