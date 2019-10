vor 3 Min.

Weihnachtsmarkt in Buttenwiesen: Termin 2019

Glühwein und weihnachtliche Stimmung bietet der Weihnachtsmarkt in Buttenwiesen 2019. Wann er dieses Jahr stattfindet? Die Infos haben wir hier für Sie.

Der Herbst schreitet voran und die ersten Termine für die Weihnachtsmärkte in der Region stehen fest. Wann lässt sich beim Weihnachtsmärkte im schönen Buttenwiesen zwischen Wertingen und Donauwörth ein Glühwein gegen die Kälte genießen?

Weihnachtsmarkt in Buttenwiesen: Termin

Der romantische Weihnachtsmärkte der Vereine findet in Buttenwiesen am 14. Dezember 2019 statt. Die Buden sind vor dem Rathaus und rund um das Bürgerhaus aufgebaut.

Weihnachtsmärkte in der Region Donau-Ries: Termine und Übersicht

Die Advents- und Weihnachtszeit beginnt bald. Auch 2019 gibt es in der Region in und um Bayerisch-Schwaben wieder viele Weihnachtsmärkte, um sich bei Bratwurst und Glühwein zu wärmen. Wenn Sie es kaum erwarten können: In Wemding beginnt der Weihnachtsmärkte bereits vor dem ersten Adventssonntag, am Mittwoch, 27. November, und dauert bis Sonntag, 1. Dezember. Der Markt öffnet jeweils von 16 bis 21 Uhr, Freitag und Samstag bis 22 Uhr. Falls Sie noch andere Weihnachtsmärkte in der Region im Landkreis Donau-Ries besuchen möchten, erhalten Sie hier alle Informationen für ihre Planungen: Das sind die Weihnachtsmärkte im Landkreis Donau-Ries

Themen folgen