Weinstein-Opfer Asia Argento der sexuellen Belästigung beschuldigt

Die Schauspielerin Asia Argento erhob in Cannes ihre Stimme gegen Harvey Weinstein. Nun wird ihr selbst ein sexueller Übergriff vorgeworfen.

Die italienische Schauspielerin Asia Argento, eine der führenden Stimmen der #MeToo-Debatte, hat nach Presseinformationen einem von ihr sexuell angegriffenen Mann Schweigegeld bezahlt. Wie die New York Times am Sonntag berichtete, erhielt der Schauspieler und Rockmusiker Jimmy Bennett 380.000 Dollar (333.000 Euro). Die Zeitung beruft sich auf ihr vorliegende Unterlagen, deren Herkunft sie nicht benennt. Argento war eine der ersten Frauen gewesen, die den Hollywood-Produzenten Harvey Weinstein der Vergewaltigung beschuldigten.

Bennett zufolge erfolgte der sexuelle Übergriff 2013 in einem Hotel in Kalifornien. Argento war damals 37 Jahre alt, Bennett war zwei Monate zuvor 17 geworden. Das gesetzliche Mindestalter für einvernehmlichen Sex liegt in Kalifornien bei 18 Jahren. Die Zeitung versuchte nach eigenen Angaben wiederholt vergeblich, eine Stellungnahme von Argento oder ihren Vertretern zu bekommen. Den von der Zeitung eingesehenen Dokumenten zufolge kam der Deal zwischen Argento und Bennett im April zustande. Drei mit dem Fall vertraute Persönlichkeiten bestätigten der New York Times die Echtheit der Unterlagen.

Argentos Anwältin Carrie Goldberg sagte, mit dem Geld habe Bennett "geholfen" werden sollen. Für Bennetts Anwälte war der Vorfall in dem Hotel eine "sexuelle Nötigung", durch das der einstige Kinderdarsteller traumatisiert wurde - mit Folgen für seine geistige Gesundheit und sein Einkommen. Beabsichtigt ist der Zeitung zufolge, Argento wegen sexuellen Angriffs und Nötigung auf Schadenersatz in Höhe von 3,5 Millionen Dollar zu verklagen.

Noch im Mai dieses Jahres konfrontierte Asia Argento das Publikum der Filmfestspiele in Cannes mit den Verbrechen Weinsteins. Auf der Bühne sollte sie eigentlich den Preis für die beste Hauptdarstellerin übergeben. Dann brach sie mit der Zeremonie und sprach über ihre eigene Erfahrungen: "Im Jahr 1997 wurde ich vergewaltigt von Harvey Weinstein", sagte sie. "Ich war 21 Jahre alt und dieses Festival war sein Jagdrevier."

Angesichts der neuen Entwicklungen äußerte sich unter anderem Tarana Burke, Begründerin des Hashtags #MeToo, auf Twitter. Sie warnte davor, dass der Vorfall benutzt werde, um die Bewegung als Ganzes zu diskreditieren.

People will use these recent news stories to try and discredit this movement - don’t let that happen. This is what Movement is about. It’s not a spectator sport. It is people generated. We get to say “this is/isn’t what this movement is about!”