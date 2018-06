09:18 Uhr

Weißer Hai bei Mallorca gesichtet Panorama

Forscher haben in der Nähe von Mallorca einen Weißen Hai gesichtet. Es ist die erste Sichtung eines solches Tieres in spanischen Gewässern seit mehr als 30 Jahren.

Der Weiße Hai wurde einige Kilometer vor Cabrera gesichtet. Das Inselchen ist knapp 16 Quadratkilometer groß und liegt südlich von Mallorca, in Sichtweite des Ortes Colonia de San Jordi. Von dort fahren auch Ausflugsboote nach Cabrera.

Entdeckt wurde das Tier von Forschern des spanischen Meeresforschungszentrums Alnitak unter Leitung des Biologen Ricardo Sagarminaga van Buiten. "In den vergangenen Jahren gab es mögliche Sichtungen, die nicht bestätigt wurden, und verschiedene Gerüchte, aber dies ist die erste wissenschaftliche Bestätigung für die Präsenz eines Weißen Haies in spanischen Gewässern seit mindestens 30 Jahren", hieß es auf der Facebookseite von Alnitak, auf der auch ein Foto des Hais gezeigt wurde.

Das mächtige, rund fünf Meter lange Tier sei am Donnerstagvormittag rund 70 Minuten lang von zehn Besatzungsmitgliedern aus fünf Ländern gesehen, fotografiert und gefilmt worden.

Die Zeitung "Diario de Mallorca" sprach von einer "historischen Sichtung". Die Tierschützer sind derzeit auf einer wissenschaftlichen Expedition nahe der Balearen. Sie sammeln dort Daten über Tiere, untersuchen das Meer aber auch auf Verschmutzung durch Plastikmüll.

Mallorca und "seine" Tierwelt waren zuletzt im Frühjahr in die Schlagzeilen geraten. Mehrere Wochen lang waren im Mai an den Stränden der beliebten Urlauberinsel giftige Quallen angeschwemmt worden. Starke Strömungen hatten die sogenannten "Portugiesische Galeeren" aus dem Atlantik Richtung Mallorca getrieben. Die Folge waren mehrtägige Badeverbote an einigen Strandabschnitten.

Mit den steigenden Wassertemperaturen im Mittelmeer starben die Tiere ab. (AZ, dpa, bo)

