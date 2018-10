08:34 Uhr

Weißer Tiger tötet Tierpfleger Panorama

Der Tiger soll den Pfleger angegriffen haben, als der ihn in seine Schlafkammer bringen wollte. Die Polizei ermittelt wie die Tiger in dem Zoo gehalten werden.

Ein seltener weißer Tiger hat in einem Zoo in Südjapan einen Tierpfleger getötet. Der 40 Jahre alte Mann wurde nach Schließung des Hirakawa Zoological Parks der Stadt Kagoshima bewusstlos und mit blutender Halswunde gefunden, wie japanische Medien am Dienstag meldeten. Er starb kurz darauf im Krankenhaus.

Tiger sollte zum Zeitpunkt des Unglücks in Schlafkammer gebracht werden

Der fünf Jahre alte, 170 Kilogramm schwere Tiger mit dem Namen Riku wurde betäubt. Er sollte zum Zeitpunkt des Unglücks aus dem Gehege in seine Schlafkammer gebracht werden. Laut Vorschrift ist es Tierpflegern untersagt, das Gehege zu betreten, solange sich ein Tiger noch nicht in der Schlafkammer befindet. Die Polizei untersucht nun, wie die vier weißen Tiger in dem öffentlichen Zoo gehalten werden. Es handelt sich um einen Bengalischen Tigers, der aufgrund einer Pigmentvariation weiß ist. (dpa)

