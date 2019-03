vor 50 Min.

Weltfrauentag 2019: Wo ist der Internationale Frauentag gesetzlicher Feiertag?

Der Frauentag 2019 ist in Deutschland zum ersten Mal ein gesetzlicher Feiertag - aber nur in einem einzigen Bundesland. Andere Nationen sind beim Weltfrauentag deutlich weiter.

Ist der Frauentag 2019 ein gesetzlicher Feiertag, an dem man offiziell frei hat? Tatsächlich kann ein Bundesland diese Frage jetzt mit Ja beantworten. Andernorts in Deutschland wird der Weltfrauentag zwar ebenfalls begangen, allerdings ist der 8. März dort kein gesetzlicher Feiertag. Der Überblick.

In Deutschland ist der Weltfrauentag nur in Berlin gesetzlicher Feiertag

Der Internationale Frauentag am 8. März ist dieses Jahr zum ersten Mal gesetzlicher Feiertag in Berlin. Eine entsprechende Gesetzesnovelle hatte das Berliner Abgeordnetenhaus Anfang des Jahres beschlossen. Berlin ist das erste und bislang einzige Bundesland, das den Internationalen Frauentag zum gesetzlichen Feiertag erklärt hat.

Andere Nationen sind hier schon weiter. In Afghanistan, Georgien, auf Kuba und weiteren Staaten ist der Weltfrauentag offizieller Feiertag.

Seit wann gibt es den Weltfrauentag? Herkunft und Geschichte

Initiiert wurde der Weltfrauentag im August 1910 von der deutschen Sozialistin Clara Zetkin auf dem zweiten Kongress der sozialistischen Internationale in Kopenhagen. Zum ersten Mal forderten dann am 19. März 1911 mehr als eine Million Menschen in Deutschland, Österreich-Ungarn, Dänemark und der Schweiz, dass Frauen Ämter bekleiden und wählen dürfen. Außer in Finnland waren zu diesem Zeitpunkt nirgends in Europa Frauen zur Wahl zugelassen.

Clara Zetkin, aufgenommen während des Internationalen Kongresses für gesetzlichen Arbeitsschutz im Jahre 1897 in Zürich. Bild: ADN/dpa

Wann ist der Internationale Frauentag?

Seit 1921 wird der Weltfrauentag am 8. März begangen.

Was passiert am Weltfrauentag in Deutschland?

Vor allem in den neuen Bundesländern wird der Tag mit roten Nelken verbunden. Zu DDR-Zeiten war der Frauentag eine sozialistische Veranstaltung. Im Mittelpunkt standen weniger politische Forderungen als das gemeinsame Feiern. Ein oft männliches Mitglied der Betriebsführung zeichnete verdiente Kolleginnen aus.

Die Feministinnen der Bundesrepublik hingegen sahen den Frauentag der Ostblockstaaten kritisch: "In den 1970er Jahren kannten wir keinen 8. März", schrieb "Emma"-Herausgeberin Alice Schwarzer 2010 über den ihrer Meinung nach "sozialistischen Muttertag". Frauen hätten sich in der DDR mit Kuchen, Nelken und "billigem Parfüm" abspeisen lassen.

In vielen deutschen Städten wird am 8. März in Veranstaltungen die Gleichstellung der Geschlechter thematisiert. Aktuelle Studien belegen, dass Frauen in vielen Bereichen des Lebens nach wie vor benachteiligt sind.

Und wie wird der Feiertag Frauentag in anderen Ländern gefeiert?

Das ist von Land zu Land unterschiedlich.

In Russland ist der Weltfrauentag seit 1913 einer der wichtigsten Termine. Seit der Oktoberrevolution 1917 ist er offizieller Feiertag. In der Sowjetunion hatte er sozialistischen Charakter. Im heutigen Russland werden in einer Mischung aus Valentins- und Muttertag nicht nur Ehefrauen und Mütter, sondern auch Arbeitskolleginnen mit Pralinen, Parfüm und Schmuck bedacht.

ist der Weltfrauentag seit 1913 einer der wichtigsten Termine. Seit der Oktoberrevolution 1917 ist er offizieller Feiertag. In der Sowjetunion hatte er sozialistischen Charakter. Im heutigen Russland werden in einer Mischung aus Valentins- und Muttertag nicht nur Ehefrauen und Mütter, sondern auch Arbeitskolleginnen mit Pralinen, Parfüm und Schmuck bedacht. Polen : Der "sozialistische Feiertag" mit roten Nelken hat schon in den 80er Jahren an Popularität verloren - Blumen wurden mehr und mehr am Valentinstag verschenkt.

: Der "sozialistische Feiertag" mit roten Nelken hat schon in den 80er Jahren an Popularität verloren - Blumen wurden mehr und mehr am Valentinstag verschenkt. Wie in Madagaskar und Nepal ist in China der 8. März ein Feiertag allein für Frauen. In chinesischen Staatsbetrieben bekommen sie häufig den halben Tag frei, manchmal verteilen die Unternehmen auch kleine Aufmerksamkeiten. In privaten Firmen und in Großstädten werden diese beiden Traditionen allerdings nur noch selten gepflegt.

und ist in der 8. März ein Feiertag allein für Frauen. In chinesischen Staatsbetrieben bekommen sie häufig den halben Tag frei, manchmal verteilen die Unternehmen auch kleine Aufmerksamkeiten. In privaten Firmen und in Großstädten werden diese beiden Traditionen allerdings nur noch selten gepflegt. In Italien werden meist gelbe Mimosen verschenkt. Die Blumenwahl geht zurück auf drei Widerstandskämpferinnen während der Herrschaft der Faschisten, die diese als ihr Symbol wählten. Seitdem gilt in Italien die gelbe Mimose als Zeichen für die Befreiung der Frauen von männlicher Unterdrückung.

Mehr zum Thema: Interaktive Weltkarte: Seit wann Frauen wo wählen dürfen (AZ)

Themen Folgen