Weltlehrertag: Das steckt hinter dem Google Doodle

Am heutigen 5. Oktober wird der Weltlehrertag gefeiert und auch Google zelebriert diesen Tag in Deutschland erstmals mit einem Google-Doodle. Die Infos.

Ein Google Doodle ehrt zum heutigen "Welttag der Lehrerin und des Lehrers" weltweit alle Lehrer. Der Tag wurde erstmals am 5. Oktober 1994 gefeiert und soll an die wichtige Rolle erinnern, die Lehrer in der Gesellschaft einnehmen. Die Deutsche UNESCO-Kommission ruft dazu weltweit alle Schulen, Lehrerorganisationen und NGOs auf, sich an dem heutigen Welttag zu beteiligen.

Google zelebriert diesen Tag schon seit mehreren Jahren in anderen Ländern, schaltet das Doodle aber erst zum zweiten Mal in Deutschland. Auf einer speziellen Homepage informiert die UNESCO direkt über den Weltlehrertag.

Google-Doodle: Lehrer sollen am Weltlehrertag für Arbeit gefeiert werden

Die UNESCO hat im Jahr 1994 den 5. Oktober zum offiziellen "Welttag der Lehrerin und des Lehrers" bestimmt. Er wurde im Gedenken an die "Charta zum Status der Lehrerinnen und Lehrer" ins Leben gerufen.

Bei dieser handelt es sich um eine Empfehlung der UNESCO über die Stellung und Behandlung der Lehrer, die 1966 verfasst wurde. Ziel des heutigen Welttags ist es, auf die verantwortungsvolle Aufgabe von Lehrern aufmerksam zu machen und das weltweite Ansehen der Lehrer zu verbessern.

Tag der Lehrer 2020: Wie sieht das Google Doodle aus?

Das Doodle zeigt verschiedene typische Schulutensilien - ein Schulbuch, einen Laptop mit einem Pi-Zeichen oder eine Triangel zum Musizieren - in bunten Farben. Auch der Google-Schriftzug ist wie üblich in dem Doodle wiederzufinden. Dabei bilden ein Planet, ein Atom und ein Lineal einzelne Buchstaben.

Im Grunde sollen die verschiedenen Symbole Anspielungen auf die Schulfächer sein. Die Triangel für Musik, das Lineal für Geometrie, das Atom samt Elektronen und Protonen für Chemie und das Pi-Zeichen steht natürlich für Mathematik. So sind von den Grundfächern über die Naturwissenschaften bis hin zu erweitertem Lehrstoff alles mit dabei. (AZ)

