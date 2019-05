Weltrekord! Brite legt mehr als 827 Kilometer auf dem Laufband zurück

Royaler Besuch

Vierfach-Großvater Prinz Charles kommt nach Berlin

Gerade ist er wieder Großvater geworden. Jetzt kommt Prinz Charles mit Camilla nach Deutschland. Charles war schon oft zu Besuch: Er war auf der Berliner Museumsinsel, hat schwäbische Ferkel gestreichelt und eine Familie in einem Plattenbau besucht. Was steht diesmal an?