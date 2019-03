Weltweit melden Nutzer eine Facebook-Störung

Facebook ist down: Weltweit melden Nutzer eine Störung bei dem Netzwerk. Auch Whatsapp und Instagram sollen betroffen sein.

Seit etwa 17 Uhr am Mittwochnachmittag kann auf Facebook nichts mehr geliked werden. Wer sich anmelden will, bekommt eine Fehlermeldung (Stand 21 Uhr). Wer schon eingeloggt ist, kann keine Beiträge mehr auf seiner Pinnwand posten und keine Nachrichten mehr verschicken. Auch die Timeline wird nicht mehr aktualisiert.

Auch der Messenger-Dienst Whatsapp und die Plattform Instagram sollen von der Störung betroffen sein. Allein das Portal "Allestörungen.de" verzeichnete bis 18 Uhr über 1500 Meldungen. Die Ursache der Störung ist noch unklar, ebenso die Anzahl der betroffenen Nutzer.

Nicht nur deutsche Nutzer berichteten von den Problemen - auch in Spanien und in Amerika soll die Störung aufgetreten sein. Weltweit machten viele Betroffenene ihrem Ärger auf Twitter Luft. Um 18.49 bestätigte Facebook die Probleme - ebenfalls über Twitter. Das Unternehmen versicherte, dass man mit Hochdruck an einer Lösung arbeite.

We’re aware that some people are currently having trouble accessing the Facebook family of apps. We’re working to resolve the issue as soon as possible.