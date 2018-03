20:11 Uhr

Wenn Fanliebe umschlägt: Krüger jr. klagt gegen mutmaßliche Stalkerin Panorama

Der Schauspieler Hardy Krüger jr. fühlt sich von einer Frau belästigt. Sie behauptete, die wahre Freundin des Fernsehstars zu sein. Der Streit kam vor Gericht.

Hardy Krüger jr. hat ein Problem - es heißt Leily. In Leilys Wirklichkeit sind oder waren der Schauspieler und sie ein Paar, wollten bald heiraten. Die Realität von Krüger jr. dagegen sieht ganz anders aus. Der Gala erzählte er vor ein paar Wochen von seiner Beziehung und Verlobung mit Managerin Alice Rößler - und von seinem Problem: Leily H., einer mutmaßlichen Stalkerin.

"Das erste Mal tauchte sie vor einem Jahr auf und wollte ein Selfie mit mir machen", sagte der TV-Star in dem Interview. In Hamburg habe er sich voriges Jahr auch mit ihr getroffen, auf ein paar Nachrichten geantwortet - mehr sei nicht gelaufen. Nach Darstellung von Krüger jr. ist das Ganze wenig später eskaliert.

Hardy Krüger jr. fühlt sich gestalkt: Die Lage sei schnell eskaliert

"Sie bombardiert mich mit Nachrichten, Fotos und schlüpfrigen Videos auf meinem Telefon und schreibt auch Kommentare in meinen Blog", sagt er. Das sei geschäftsschädigend, wenn da so ein Quatsch geschrieben werde. "Diese Situation macht einem Angst. Solche Menschen sind unberechenbar."

Der 49-Jährige, der in Kinofilmen, Serien und im Theater spielt, wehrt sich am Münchner Landgericht gegen die Behauptungen seiner angeblichen Geliebten. Der gebürtige Schweizer klagt auf Unterlassung und erwirkt eine zweite einstweilige Verfügung gegen die Münchnerin. Zur Verhandlung erscheint er nicht persönlich. Doch seine Verlobte nimmt auf der Zuhörerbank Platz, sie verlässt das Gericht aber relativ schnell wieder. Der Großteil der Verhandlung findet unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt.

Der Schauspieler klagt in München auf Unterlassung

Bei den Unterlassungsklagen geht es dem Sohn von Schauspieler Hardy Krüger vor allem um Sätze wie diese: "Ich glaube nach wie vor an uns beide, ich bin zuversichtlich, dass sich alles wieder einrenkt und wir der Idee, zu seinem 50. zu heiraten, nachgehen", hatte Leily H. Anfang Februar der Gala erzählt. Und weiter: "Es war Liebe auf den ersten Blick, und wir hatten beim ersten Telefonat gleich vom Heiraten gesprochen und Zukunftspläne gemacht." Sie sei keine Stalkerin, betont die 34-Jährige vor der Verhandlung vehement. Und alle, die das Gegenteil behaupten, würden von ihrem Anwalt hören.

Stalking - belästigen, verfolgen, terrorisieren 1 / 5 Zurück Vorwärts Sogenannte Stalker terrorisieren andere Menschen mit Anrufen, beharrlichem Auflauern oder Nachspionieren. Der Begriff kommt aus dem Englischen und bedeutet "anpirschen".

Stalker haben oft eine verzerrte Wahrnehmung und wollen Macht und Kontrolle über ihr Opfer ausüben. Es kann zu körperlichen und sexuellen Angriffen kommen.

In Deutschland ist Stalking seit 2007 als "unbefugtes Nachstellen" strafbar.

Im Jahr 2014 registrierte die Polizei bundesweit laut Bundeskriminalamt 21 857 Fälle, ein Rückgang um 8,3 Prozent im Vergleich zu 2013. Fast neun von zehn Fällen werden aufgeklärt.

Einer Studie des Mannheimer Zentralinstituts für Seelische Gesundheit zufolge werden etwa 12 Prozent in Deutschland mindestens einmal im Leben gestalkt. Opfer sind meist Frauen, Täter überwiegend männlich. (dpa)

Leily H. trägt lange dunkle Haare und pinken Lippenstift. Sie wirkt sehr selbstbewusst, sagte Sätze wie "Champions dominate" und stellt sich dem enormen Medienrummel. Sie gehöre zu Krüger jr., seine PR-Managerin dränge sich schon die ganze Zeit zwischen sie und den TV-Star, sagt Leily. "Sie interessiert mich nicht wirklich." Auf Instagram postet sie Fotomontagen mit Bildern von sich und dem Schauspieler - eine Hommage, erklärt ihr Anwalt.

Leily H. behauptet, eine Beziehung mit Krüger jr. zu haben

Dem Prozess, der Öffentlichkeit stelle sie sich, weil es ihr um Anerkennung ihrer Beziehung, um die Wahrheit gehe, sagt der Anwalt. "Nach meiner Meinung sind wir seit Herbst zusammen", sagt Leily über die Beziehung zu Krüger jr. Erst durch die Gala-Story habe sie erfahren, dass es eine andere gebe. Doch sie bestehe auf eine persönliche Nachricht von Krüger jr., dass es aus sei. Dass er zwei Anwälte engagiert habe und einen Prozess gegen sie führe, reiche nicht aus, fragen nicht nur die beiden gerichtlichen Vertreter des Stars, sondern auch die Richterin.

Die einstweilige Verfügung, die es Leily H. nun per Gerichtsbeschluss verbietet, Behauptungen über die Intimsphäre von Krüger jr. zu machen, nehme sie an. Die Intimsphäre sei bei jedem Menschen "extremst" geschützt. Eine Entscheidung über ihren Widerspruch gegen eine vorherige einstweilige Verfügung steht noch aus und soll erst Ende März fallen.

Stars sind häufig Opfer von Stalkern

Egal, was das Gericht in dem Zivilprozess weiter feststellen wird: Die Wahrheit ist auf alle Fälle ein dehnbarer Begriff, zumindest wenn es um Stalking geht, weiß Kriminalpsychologe Jens Hoffmann. Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, seien häufig Opfer von Stalking. Das belegten auch Studien. Zu den prominentesten Opfern gehören dem Experten zufolge die Sängerin Björk oder auch die Beatles. Auch Madonna wurde von einem Mann verfolgt und bedroht. "Stalker sind davon überzeugt, dass eine Beziehung besteht oder bestehen könnte", sagt der Leiter des Instituts für Psychologie und Bedrohungsmanagement in Wuppertal.

Sie ließen sich nur schwer vom Gegenteil überzeugen. Das Problem könne man auch nicht mit einfühlsamen Gespräche lösen, weil oft eine grundsätzliche Einsicht fehle. "Die Menschen glauben, sie und der Star seien füreinander bestimmt." Häufig hätten sie auch mit psychischen Problemen zu kämpfen, mit Wahnstörungen.

Stalker hätten in der Regel früh Erfahrungen mit Trennung oder auch Zurückweisung gemacht. Viele Prominente versuchten, die Fälle nicht an die Öffentlichkeit zu bringen, was auch empfehlenswert sei, sagt der Experte. "Wenn Stalker zu viel Aufmerksamkeit bekommen, kann es das Problem auch verschärfen." (dpa)

