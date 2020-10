21.10.2020

Wentworth, Staffel 8: Sky-Start, Folgen, Handlung, Schauspieler, Trailer

Staffel 8 der Serie "Wentworth" wird in Kürze bei Sky Ticket als Stream abrufbar sein. Wir informieren Sie über den Start-Termin, die Handlung, die Folgen und die Besetzung. Am Schluss finden Sie einen Trailer.

"Wentworth" ist eine australische TV-Drama-Serie, die erstmals 2013 auf SoHo ausgestrahlt wurde. Demnächst geht bei Sky die Staffel 8 an den Start. Worum dreht sich die Handlung? Wie heißen die Folgen? Welche Darsteller gehören zum Cast? Wie sieht der Trailer aus? Hier bekommen Sie die wichtigen Infos im Überblick.

"Wentworth", Staffel 8": Wann ist der Start bei Sky Ticket in Deutschland?

Sky hat den Start der Serie für Mittwoch, 18. November 2020, angekündigt. Sky Ticket ist ein reiner Streaming-Dienst, dessen Inhalte man jederzeit flexibel abrufen kann.

Handlung: Worum geht es bei "Wentworth"?

Bei "Wentworth" handelt es sich um ein Remake der Serie "Prisoner" aus den späten 1970er und frühen 1980er Jahren.

Die Handlung startet damit, dass Bea Smith wegen versuchten Totschlags an ihrem Ehemann in Untersuchungshaft sitzt und dort auf ihren Prozess wartet. Sie lernt sehr schnell, dass man in einem Knast ums pure Überleben kämpfen muss. Der Name des (fiktiven) Gefängnisses: "Wentworth Correctional Center".

Bea muss sich entscheiden: Schließt sie sich der erfahrenen und skrupellosen Jacs Holt an, die ihre Strafe seit sieben Jahren absitzt und sich bereits früher mehrfach als "Top Dog" bewährt hat? Oder hält sie sich besser an ihre Block-Genossin Franky, eine äußerst gerissene Frau? Die sitzt, weil sie einem Fernseh-Koch siedendes Öl ins Gesicht geschüttet hat. Auch Franky hat die Frauen im Gefängnis ziemlich gut unter Kontrolle. Sie möchte sie durch ihren Drogenschmuggel an sich binden und die Anführerin bleiben.

"Wentworth" bei Sky Ticket: Die zehn Folgen von Staffel 8

Wiederauferstehung

Manipulierte Beweise

Staatsfeindin

Das Böse erwacht

Ab Folge 5 sind bisher nur die englischen Titel bekannt:

Fallout

Fugitive

Battle Lines

Goldish Pt 2

Monster

The Enemy Within

Besetzung: Welche Schauspieler sind im Cast von "Wentworth"? Hier die Besetzung der Hauptrollen:

Rollenname Schauspieler Bea Smith Danielle Cormack Franky Doyle Nicole da Silva Jacs Holt Kris McQuade Erica Davidson Leeanna Walsman Vera Bennett Kate Atkinson Liz Birdsworth Celia Ireland Doreen Anderson Shareena Clanton Matthew Fletcher Aaron Jeffery Will Jackson Robbie Magasiva Meg Jackson Catherine McClements Sue "Boomer" Jenkins Katrina Milosevic Joan Ferguson "Monster" Pamela Rabe Karen "Kaz" Proctor Tammy MacIntosh Allie Novak Kate Jenkinson Sonia Stevens Sigrid Thornton Jake Stewart Bernard Curry Rita Connors Leah Purcell Rubby Mitchell Rarriwuy Hick Marie Winter Susie Porter

"Wentworth", Staffel 8: Der Trailer zur Sky-Serie

