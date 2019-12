Wer einen Gutschein besorgt, macht ganz selten etwas richtig

In wenigen Tagen ist Weihnachten. Dann liegen wieder zuhauf Gutscheine unter dem Baum. Zeit für eine Abrechnung mit "der FDP unter den Weihnachtsgeschenken".

Der Gutschein ist die FDP unter den Weihnachtsgeschenken: Nach außen hin schon ganz nett verpackt, aber bloß nicht selber Verantwortung übernehmen. Auch in diesem Jahr werden unter deutschen Christbäumen wieder Gutscheine im Milliardenwert liegen. Zeit also für eine vorweihnachtliche Abrechnung mit dieser fantasiebefreiten Art des Schenkens!

Eigentlich ist ein Gutschein eine Riesenidee

Es stimmt schon: Wer Geschenkattrappen mit handschriftlich eingetragenen Euro-Beträgen besorgt, macht nie etwas falsch – aber eben auch ganz selten etwas richtig. Denn die meisten von uns kennen das: Irgendwo auf dem Grund der Schublade für Zeug, das keinen festen Platz hat, liegen vergessene Umschläge mit Gutscheinen, die man seit Jahren unbedingt, ganz dringend endlich mal... „Suchst dir was Schönes aus“, sagte der Schenker, als er uns die Simulation einer eigenen Idee in die Hand drückte. Doch der schöne Gutschein trügt. Denn in den dafür vorgesehenen Einlösungsgeschäften hat man ihn dann selbstverständlich nicht dabei. Nie! Er wohnt ja seit Weihnachten 2012 in der Schublade. Deshalb gibt es längst auch Onlinecodes fürs Shoppen im Internet, aber ganz ehrlich: Das ist doch nur eine weitere Eskalation auf der Richterskala des Unpersönlichen. Da ist der kunstvoll zu einem Vogel gefaltete und universell einsetzbare Fünfziger schon die ehrlichere Variante.

Aber bevor wir uns jetzt in Rage schreiben: In viereinhalb Werktagen ist Heiligabend und wir bräuchten da noch ein paar Geschenke. Wie bitte? Ein Gutschein? Geht immer? Eigentlich eine Riesenidee!

