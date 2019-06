08:35 Uhr

Wer gewinnt das "Let's Dance"-Finale 2019? Das sind die Tänze und Songs

Heute ist das große Finale der Tanzshow "Let's Dance" 2019 bei RTL. Benjamin Piwko, Pascal Hens und Ella Endlich können noch "Dancing Star 2019" werden.

Der gehörlose Schauspieler Benjamin Piwko, Ex-Profi-Handballer Pascal Hens und die Sängerin Ella Endlich haben es ins große Finale von "Let's Dance" 2019 geschafft. Das haben die Juroren Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González zusammen mit den Zuschauern entschieden, die für ihre Lieblinge abstimmen können. Im Halbfinale musste sich Nazan Eckes vom Tanzparkett verabschieden.

"Let's Dance" 2019: Das sind die Tänze und Songs im Finale

Benjamin Piwkos und Isabel Edvardssons Jurytanz ist ein Cha Cha Cha zum Song "Cake By The Ocean" von DNCE. Ihren Lieblingstanz, die Rumba, tanzen sie zu "Shallow" von Lady Gaga & Bradley Cooper. Zum einem Medley der Kultserie "Game of Thrones" probieren sich Piwko und Edvardsson an einem Freestyle.

Ella Endlich und Valentin Lusin tanzen als Jurytanz einen Quickstep zum Song "The Lady Is A Tramp" von Frank Sinatra. Ihr Lieblingstanz ist der Samba - diesmal mit musikalischer Untermalung von DJ Snake feat. Selena Gomez mit "Taki Taki". Ihren Freestyle legen sie zu einem "Kill Bill"-Medley auf das Parkett.

Der Jurytanz von Pascal Hens und Ekaterina Leonova ist ein Tango zum Song "Por Una Cabeza" von Carlos Gardel. Ihren Lieblingstanz, die Salsa, tanzen sie zu "Valio La Pena" von Marc Anthony. Zur Filmmusik von "Madagascar" zeigt das Tanzpaar einen Freestyle.

Die Finalisten müssen also drei Tänze performen (Lieblingstanz, Freestyle, Jurytanz). Im Finale gibt es ein Wiedersehen mit den bereits ausgeschiedenen Paaren und ihren Lieblingstänzen. Die Profitänzer eröffnen das Finale mit einem Medley aus den Liedern "Sweet Dreams" von Eurythmics und "No Limit" von 2 Unlimited. Zudem führen sie einen Sondertanz mit einem unbekannten "Special Guest" zum Motto "Tanzen ist mein Leben – Dirty Dancing/ Flashdance" auf.

Wer gewinnt das Finale von "Let's Dance" 2019?

Für Ella Endlich, die auch im Halbfinale wieder zweimal die volle Punktzahl von der Jury erhielt, stehen die Chancen gut. Aber auch Benjamin Piwko kommt bei den Zuschauern sehr gut an. In einem RTL-Interview zeigte er sich vom Publikum begeistert. So rühre der Gehörlosen-Applaus der Zuschauer ihn jedes Mal zu Tränen. "Sie zeigen mir - sie verstehen mich, sie haben Interesse an mir und meiner Welt. Und das ist unglaublich schön." Pascal Hens bedankte sich via Instagram bei seinen Fans und "der harten russischen Schule" seiner Tanzpartnerin, Ekaterina Leonova. Er habe nicht damit gerechnet, im Finale von "Let's Dance" zu stehen.

Daniel Hartwich führt gemeinsam mit Victoria Swarovski durch die Show. Ausgeschieden sind bereits folgende Kandidaten bei "Let's Dance" 2019: Nazan Eckes, Evelyn Burdecki, Barbara Becker, Oliver Pocher, Sabrina Mockenhaupt, Ulrike Frank, Kerstin Ott, Thomas Rath, Lukas Rieger, Özcan Cosar und Jan Hartmann. Wer "Dancing Star 2019" wird, entscheiden wieder die Juroren Joachim Llambi, Motsi Mabuse und Jorge González zusammen mit den Zuschauern, die per SMS und Telefonvoting für ihre Lieblinge stimmen können.

Das Finale von "Let's Dance" 2019 können Zuschauer heute Abend, am Freitag 14. Juni 2019, um 20.15 Uhr auf RTL sehen. (AZ)

