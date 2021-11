Alle Infos zu "Wer ist das Phantom?": Start, Sendetermine und Sendezeit

Bei ProSieben läuft die neue Show "Wer ist das Phantom". Alle Infos zur Sendung sowie die Sendetermine und Sendezeit haben wir hier für Sie.

Derzeit gibt es bei ProSieben die neue Show "Wer ist das Phantom?". In der Sendung müssen prominente "Detektive" herausfinden, welche Promi sich hinter der Maske verbirgt und das Phantom der jeweiligen Folge ist. Der maskierte Promi kann dabei selbst entscheiden, wie er sich als Phantom vor den Detektivinnen und Detektiven in Szene setzt.

Wann geht "Wer ist das Phantom?" bei ProSieben an den Start? Welche Promis werden zu Detektiven und versuchen das Phantom zu enttarnen? Wie sieht es mit Senderminen und Sendezeiten aus? Antworten auf all diese Fragen haben wir hier in diesem Artikel für Sie zusammengefasst.

"Wer ist das Phantom?": Start der neuen Show auf ProSieben

Vier Folgen von "Wer ist das Phantom?" wird es ab dem 26. Oktober 2021 auf ProSieben zu sehen geben. Produziert wird die Show von Constantin Entertainment.

Video: ProSieben

Sendetermine und Sendezeit von "Wer ist das Phantom?"

Die vier Folgen von "Wer ist das Phantom?" gibt es jeweils immer dienstags zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr im TV zu sehen. Das sind die Sendetermine der neuen Rätsel-Show im Überblick:

Folge Datum Uhrzeit Sender 1 Dienstag, 26. Oktober 2021 20.15 Uhr ProSieben 2 Dienstag, 02. November 2021 20.15 Uhr ProSieben 3 Dienstag, 09. November 2021 20.15 Uhr ProSieben 4 Dienstag, 16. November 2021 20.15 Uhr ProSieben

Übertragung von "Wer ist das Phantom?" live im TV und Stream

Die Infos zur Übertragung von "Wer ist das Phantom?" im TV und Stream: Die neue Rätsel-Show läuft ab dem 26. Oktober 2021 immer dienstags um 20.15 Uhr live im TV auf ProSieben. Neben der Übertragung im Fernsehen, können Sie die Show auch im Stream auf Joyn und ProSieben.de verfolgen.

Moderator von "Wer ist das Phantom?"

Die Gastgeberrolle in der Sendung übernimmt Steven Gätjen. Was viele vielleicht nicht über den Moderator wissen: Er wurde 1972 in Phoenix im US-Bundesstaat Arizona geboren, da sein Vater dort als Arzt arbeitete. Erst als er drei Jahre alt war, zog seine Familie zurück nach Deutschland. Er machte schließlich im Hamburg sein Abitur, wo er auch heute noch mit seiner Lebensgefährtin wohnt. Moderiert hat der 47-Jährige bereits zahlreiche Sendungen, darunter die deutsche Ausstrahlung der Oscars, diverse TV-Total-Events und mehrfach "Die Goldene Kamera" im ZDF.

Neben seiner Karriere als Moderator arbeitete Gätjen auch als Schauspieler und Synchronsprecher. Unter anderem wirkte er an "Real Steel" (2011) mit, war 2019 im Musikvideo "Auf das, was da noch kommt" von Max Giesinger und Lotte zu sehen und war der Nachrichtensprecher in der deutschen Version von "Zoomania" (2016).

Wer sind die prominenten Detektive bei "Wer ist das Phantom?"

In jeder Folge sind bei "Wer ist das Phantom?" Promis als Detektive dabei. Sie sollen das Phantom enttarnen. Dazu können sie sich durch das Lösen verschiedener Rätsel Hinweise auf die Identität des Phantoms erspielen. Diese prominenten Gäste, werden in der Show dabei sein:

Nora Tschirner

Michi Beck

Karoline Herfurth

Frederick Lau

Jeannine Michaelsen

Smudo

Linda Zervakis

Tom Beck

Edin Hasanović

Sasha

Max Mutzke

(AZ)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.