"Wer ist das Phantom?" im TV und Stream: Alle Infos zur Übertragung

Bald gibt es die neue Show "Wer ist das Phantom?" bei ProSieben live im TV und Stream zu sehen. Alle Infos zur Übertragung und zur Wiederholung der Folgen haben wir hier für Sie.

"Wer ist das Phantom?" ist eine neue Rätsel-Show auf ProSieben, in der prominente Gäste die Rolle von Detektivinnen und Detektiven übernehmen. Es gilt herauszufinden, welcher Promi sich hinter der Maske verbirgt und in der Folge als Phantom auftritt. Dabei können sie in verschiedenen Rätselaufgaben Hinweise erspielen, die ihnen dabei helfen, die Identität des Phantoms aufzudecken.

In diesem Artikel haben wir alle Infos rund um die Übertragung von "Wer ist das Phantom?" im TV und Stream zusammengestellt. Außerdem informieren wir Sie darüber, wie Sie ganze Folgen der Show in der Wiederholung ansehen können.

"Wer ist das Phantom?": Übertragung im TV und Live-Stream

Ab dem 26. Oktober 2021 läuft "Wer ist das Phantom?" immer dienstags um 20.15 Uhr im TV auf ProSieben. Wenn Sie die Show stattdessen im Live-Stream im Internet sehen möchten, dann haben Sie dafür Mehrere Möglichkeiten. Zum einen gibt es hier auf dieser Seite den Stream direkt auf der Homepage von ProSieben. Dort kann man bis zu fünf Streams ansehen, bevor man einen kostenlosen Account anlegen muss.

Außerdem gibt es ProSieben live im Stream über joyn zu sehen. Die Streaming-Plattform bietet neben dem ProSieben Live-Stream, den Sie auf dieser Seite finden, auch viele weitere TV-Sender und ist darüber hinaus in der Basis-Version kostenlos. Mit dem Abo joyn+ können Sie mehr Sender im Live-Stream abrufen und das Programm außerdem in HD-Qualität ansehen.

"Wer ist das Phantom?": Ganze Folgen als Wiederholung

Wie schon bei der Übertragung haben Sie auch mehrere Möglichkeiten, wenn Sie die Folgen von "Wer ist das Phantom?" in der Wiederholung sehen möchten. Auf der Homepage von ProSieben können Sie die vergangenen Folgen der Show im Stream ansehen, wofür Sie allerdings einen kostenlosen Account brauchen. Darüber hinaus können Sie die Wiederholungen der Sendung auf der Streaming-Plattform joyn abrufen, wozu ebenfalls ein kostenloser Account benötigt wird.

Ob es darüber hinaus auch eine Wiederholung im Fernsehen zu sehen geben wird, steht bisher noch nicht fest. Wir informieren Sie hier darüber, sobald ProSieben die entsprechenden Infos veröffentlicht.

Ablauf der Show: Worum geht es bei "Wer ist das Phantom?"

In jeder Folge von "Wer ist das Phantom?" sind drei Promis als Detektivinnen und Detektive in der Show zu Gast, die versuchen herauszufinden, wer hinter der Maske des Phantoms steckt. Sie haben die Möglichkeit sich Hinweise auf die Identität des Phantoms zu erspielen. Die Promis haben beispielsweise die Chance verschiedene Rätsel zu lösen, um so an einen entscheidenden Hinweis zu kommen.

Hinter der Maske des Phantoms verbirgt sich natürlich auch immer ein bekannter Promi, der selbst mit entscheiden darf, auf welche Art und Weise er sich als Phantom präsentiert. Am Ende jeder Folge kommt es dann darauf an, ob das Detektiv-Trio genügend Hinweise sammeln konnte. In jedem Fall wird das Phantom am Ende demaskiert und die Identität des Stars wird enthüllt. (AZ)

