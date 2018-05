"Wer jetzt allein ist": So war der Tatort aus Dresden

06:42 Uhr

Henni Sieland (Alwara Höfels) und Karin Gorniak (Karin Hanczewski) in einer Szene des Tatorts "Wer jetzt allein ist".

Im Dresden-Tatort ging es um Kriminalität im Netz. Der Mord an einer Studentin führt zu einem Onlinedating-Portal. Die Kritik zu "Wer jetzt allein ist".

"Wer jetzt allein ist" heißt der neue Tatort aus Dresden, der am Pfingstmontag (20.15 Uhr) im Ersten läuft. Hier erfahren Sie, worum es geht, was bei den Kommissaren läuft - und, ob sich das Einschalten lohnt.

Handlung: Darum geht es beim Tatort "Wer jetzt allein ist"

Studentin Doro Meisner (Svenja Jung) wird auf dem Parkplatz vor einem Dresdner Club erdrosselt. Die Kommissarinnen Henni Sieland (Alwara Höfels) und Karin Gorniak (Karin Hanczewski) ermitteln, dass es sich offenbar um einen Racheakt der "Vogeljäger" handelt - einer Gruppe Männer, die allesamt von Doro alias "Birdy" in einem Onlinedating-Portal mit falschen Liebesversprechen betrogen wurden. Sie haben sich in einem Forum gegenseitig zur Jagd auf "Birdy" angestachelt, um sich an ihr zu rächen.

Der Fall erfordert ganzen Einsatz von Sieland und Gorniak, sehr zum Ärger ihres Chefs Schnabel (Martin Brambach). Die Ermittlungen ergeben, dass Doro sich schon längst vom Portal abgemeldet hatte. Der Betreiber von "Love Tender" nutzte ihre Fotos für ein falsches Profil und nimmt seine Kunden finanziell aus.

Petrick Wenzel (Aleksandar Jovanovic) verlangt das Geld zurück, um das er sich von Doro Meisner (Svenja Jung, links) betrogen fühlt. Bild: Wiedemann & Berg/Daniela Incoronato, MDR

Für eine Zeugin, die den Mord am Telefon miterlebt hat, besteht Lebensgefahr. Um die Ermittlungen schnell voranzutreiben, beschließen Gorniak und Sieland, sich auf einen Undercover-Einsatz einzulassen. Auf der Suche nach dem Mörder tauchen die Kommissarinnen in die Welt des Online-Datings ein, in der potenzielle Täter und Opfer auf der Suche nach der großen Liebe sind. Die Ermittlerinnen ahnen zunächst noch nicht, dass ihre Situation bald eskalieren wird.

Kritik: Lohnt es sich, bei "Wer jetzt allein ist" einzuschalten?

Man kann wie im Titel mit Rilke spielen, düstere Krimis wie im Kino atmosphärisch ausleuchten und Kommissarin Gorniak in der Dunkelheit vor den Fenstern umherirren lassen wie Mrs. Danvers in dem Hitchcock-Film „Rebecca“. Die Zitate führen in „Wer jetzt allein ist“ durchaus ein Eigenleben.

Vielfach merkt man diesem Tatort an, dass der Risikofaktor Online-Dating nicht die Hauptrolle spielt, sondern die Gratwanderung Gorniaks zwischen ihren Gefühlen und der beruflichen Verantwortung. Leider stolpert die Geschichte klischeehaft vor sich hin. Mit einem Schnabel, bei dem Gorniaks Sohn seinen Hausarrest absitzt und der den Chef der Mama für harte Rockmusik begeistert.

Kommissarin Henni Sieland (Alwara Höfels) offenbart ihrer Kollegin Karin Gorniak (Karin Hanczewski), dass sie keine Polizistin mehr sein möchte. Bild: Wiedemann & Berg/Daniela Incoronato, MDR

Schade auch, dass Alwara Höfels alias Henni Sieland ziemlich abrupt aus dem Tatort aussteigt. „Ich hatte immer so eine Sehnsucht nach Normalität“, sagt die Polizistin. Nun ist sie schwanger, ihr Typ ist fort. „Ich kann nicht mehr.“ Und Cornelia Gröschel ist, wie berichtet, die Neue im Team.

Pressestimmen und Quote: Wie war die Resonanz auf den letzten Tatort?

Im Schnitt 8,02 Millionen Zuschauer verfolgten am vergangenen Sonntag den zweiten Tatort aus dem Schwarzwald. Der Marktanteil lag bei 24,1 Prozent - kein schlechter Werte, aber unter dem zur Premiere des neuen Teams im Oktober, als 9,13 Millionen Zuschauer (Marktanteil: 27,2 Prozent) eingeschaltet hatten.

"Sonnenwende" erzählte die Geschichte von einer Bauernfamilie mit neurechten Blut-und-Bodenfantasien, deren Tochter unerwartet stirbt - anders als es zunächst scheint, nicht an Diabetes. Eva Löbau und Hans-Jochen Wagner als Kommissare Franziska Tobler und Friedemann Berg lernen bei den Ermittlungen die dunkle Seite des Schwarzwalds kennen. Die Kritiken waren überwiegend positiv (zu den Pressestimmen ).

