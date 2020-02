15:29 Uhr

"Wer schläft, verliert!": TV-Termin, Kandidaten, Übertragung im Live-Stream, Ablauf

Bald startet die neue Show "Wer schläft, verliert!" auf ProSieben. Hier gibt es alle Infos rund um TV-Termin, Live-Übertragung, Ablauf, Kandidaten und Moderatoren im Überblick.

Der TV-Sender ProSieben präsentiert in Kürze die neue TV-Show "Wer schläft, verliert!". Die prominenten Kandidaten des Formats werden dabei vor eine ganz besondere Herausforderung gestellt: Sie dürfen nicht einschlafen - und das 60 Stunden lang. Als wäre das noch nicht schwierig genug, müssen sie im Anschluss an den Schlafentzug noch Geschicklichkeits- und Reaktionsspiele meistern. Welche sechs Promis wagen das Experiment? Und wer hält die Augen am längsten offen und kann sich am Ende gegen die anderen Teilnehmer durchsetzen?

Hier gibt es alle Infos rund um Kandidaten, TV-Termin, Ablauf, Folgen, Live-Übertragung und Moderatoren von "Wer schläft, verliert!" in unserer Übersicht.

"Wer schläft, verliert!": TV-Termin, Folgen und Übertragung live im TV und Stream

Am Samstag, den 14. März 2020, ist "Wer schläft, verliert!" live mit den Studiospielen im TV bei ProSieben zu sehen. Die Übertragung der Show startet um 20.15 Uhr. Der 60-stündige Schlafentzug kann vorab ab dem 12. März um 8.15 Uhr online über den Live-Stream von ProSieben verfolgt werden.

Nach der Ausstrahlung laufen die Folgen auf der Video-Seite von ProSieben und beim Streaming-Anbieter Joyn. Joyn gehört zur Sendergruppe ProSiebenSat.1. Zum Start der Plattform waren alle Dienste kostenlos und ohne Anmeldung verfügbar. Seit Ende November 2019 gibt es auch den kostenpflichtigen Bereich Joyn Plus+.

Infos zu "Wer schläft, verliert!": Kandidaten, Ablauf und Moderatoren

Bald startet "Wer schläft, verliert!" bei ProSieben. Die Teilnehmer der Show dürfen über einen Zeitraum von 60 Stunden nicht einschlafen und müssen im Anschluss schwierige Geschicklichkeitsspiele meistern. Derjenige, der es schafft, am längsten wach zu bleiben, gewinnt die Show. Hier sehen Sie in unserem Überblick, welche Promis sich dem Schlaf-Experiment stellen wollen:

Moderator Wayne Carpendale

Ex-Fußballer David Odonkor

Kolumnistin Paula Lambert

Drag Queen Candy Crash

Schauspieler Manuel Cortez

Comedian Simon Gosejohann

Moderiert wird die Sendung von Thore Schölermann. Zur Seite steht ihm Schlafexperte Prof. Dr. med. Ingo Fietze.

