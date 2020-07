vor 17 Min.

"Wer sieht das denn?!": Übertragung im TV und Stream heute am 21.7.20

ProSieben geht heute mit der neuen Quiz-Sendung "Wer sieht das denn?!" an den Start. Bei uns bekommen Sie alle Infos zur Übertragung im TV und Stream.

"Wer sieht das denn?!" heißt die neue ProSieben Quiz-Show. Prominente bekommen eine spektakuläre Show geliefert, müssen danach jedoch Fragen zu den Show-Acts beantworten. Alles zur Übertragung im TV und Stream bekommen Sie hier.

"Wer sieht das denn?!": Übertragung im TV und Stream

Ab dem 21. Juli 2020 läuft die ProSieben-Show "Wer sieht das denn?!" im Fernsehen. Dann können die Zuschauer jede Woche dienstags das neue TV-Format auf ProSieben ansehen. "Wer sieht das denn?!" wird immer ab 20.15 Uhr in der Primetime zu sehen sein.

Die Folgen von "Wer sieht das denn?!" werden wahrscheinlich auch über den kostenlosen Streaming-Service Joyn zu sehen sein. Um die Wiederholungen zu sehen ist keine Registrierung erforderlich. Momentan ist der Streaming-Service nur für Nutzer in Deutschland abrufbar. Mehr als 50 Sender können über Joyn empfangen werden. Wer "Wer sieht das denn?!" auf dem Handy sehen möchte, kann sich die Joyn-App kostenlos für Android und iOS herunterladen.

Darum geht es bei "Wer sieht das denn?!"

Bei "Wer sieht das denn?!" treten zwei prominente Rateteams gegeneinander an. Sie sehen Akrobaten, Bands, Tänzer oder andere lustige und spektakuläre Show-Acts auf der Bühne. Doch davon dürfen sie sich nicht beeinflussen lassen: Nach den Auftritten müssen die beiden Rateteams nämlich Fragen beantworten. Mit welcher Hand hat der Akrobat in das Trapez gegriffen? In welcher Reihenfolge wurden die Körperteile beim Schuhplattler berührt? Welche Farbe hatten die Ohrringe der Sängerin? Keiner weiß vorher, welche Frage gestellt wird. Nur wer ganz genau hinsieht, kann die Show gewinnen. Moderiert wird das TV-Format "Wer sieht das denn?!" von Ruth Moschner.

(mne)

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen