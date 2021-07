Alle Infos zu "Wer stiehlt mir die Show?" 2021: Sendetermine, Übertragung und Kandidaten

Staffel 2 von "Wer stiehlt mir die Show" läuft aktuell mit neuen Folgen im TV. Sendetermine und Sendezeit sowie alle Infos zu Staffel 2 haben wir hier für Sie.

"Wer stiehlt mir die Show?" 2021 ist momentan wieder mit neuen Folgen im TV zu sehen. Nach der erfolgreichen ersten Staffel versucht Joko Winterscheidt nun ein weiteres Mal seine Show zu verteidigen und seine Rolle als Moderator zu behalten.

In diesem Artikel informieren wir Sie über Sendetermine und Sendezeit von Staffel 2 und haben darüber hinaus Infos zu Kandidaten und Übertragung im TV und Stream für Sie.

Start: Seit wann ist Staffel 2 von "Wer stiehlt mir die Show?" auf ProSieben zu sehen?

Die neuen Folgen von "Wer stiehlt mir die Show?" gibt es seit dem 13. Juli 2021 immer dienstags zur Primetime um 20.15 Uhr auf Prosieben zu sehen.

Sendetermine und Sendezeit von "Wer stiehlt mir die Show?" 2021

Insgesamt werden sechs Episoden der Show gezeigt, in der Joko Winterscheidt als Moderator und Quizmaster auftritt. Diese Rolle muss er jedoch in jeder Folge aufs Neue verteidigen und sich dazu gegen neue Herausforderer durchsetzen.

Die Sendetermine und Sendezeiten der zweiten Staffel von "Wer stiehlt mir die Show?" finden Sie hier im Überblick:

Sendetermin Sendezeit Sender 13. Juli 2021 20.15 Uhr ProSieben 20. Juli 2021 20.15 Uhr ProSieben 27. Juli 2021 20.15 Uhr ProSieben 3. August 2021 20.15 Uhr ProSieben 10. August 2021 20.15 Uhr ProSieben 17. August 2021 20.15 Uhr ProSieben

Kandidaten von "Wer stiehlt mir die Show?": Welche Promis sind in Staffel 2 dabei?

Bei "Wer stiehlt mir die Show?" ist der Name Programm, denn in jeder Folge versuchen drei prominente Kandidaten Gastgeber Joko Winterscheid seine Rolle als Quizmaster streitig zu machen. Darüber hinaus tritt außerdem ein Zuschauer als Wildcard-Kandidat an. Insgesamt gibt es neun Quiz-Kategorien mit drei Gewinnstufen und nach jeder Gewinnstufe muss der Kandidat mit den wenigsten Punkten die Show verlassen. Am Ende tritt Joko gegen die letzte verbleibende Person an. Der Sieger gewinnt die Show und darf die Sendung dann in der kommenden Woche nach eigenen Vorstellungen gestalten.

In der neuen Staffel treten Comedian Teddy Teclebrhan, Unternehmerin Shirin David und Comedian Bastian Pastewka als Herausforderer an. Der jeweilige Gewinner darf wirklich alles ändern: Das Outfit der Kandidaten, die Kulisse, den Ablauf der Show und vieles mehr. Im Vorfeld macht vor allem Bastian Pastewka eine klare Kampfansage: "Ich bin hier um dieser Show die nötige Klasse zu geben, die sie mit ihrem aktuellem Moderator Joachim Winterscheidt leider niemals haben wird.", sagt der Entertainer selbstbewusst vor der Sendung.

Übertragung von "Wer stiehlt mir die Show?" im TV und Stream

"Wer stiehlt mir die Show?" läuft seit dem 13. Juli wieder live im TV auf ProSieben. Neben der Übertragung im Fernsehen können Sie die Show auch im Live-Stream auf Joyn verfolgen. Dort stehen alle Folgen nach der Ausstrahlung auf Abruf zur Verfügung.

Der Streaming-Service Joyn ist kostenlos, erfordert jedoch das Anlegen eines Benutzerkontos. Darüber hinaus gibt es die Möglichkeit die Werbung über die Nutzung der Premiumversion Joyn+ abzuschalten. Das Abo kostet laut Anbieter nach einem kostenlosen Probemonat 6,99 Euro monatlich.

Moderator Joko Winterscheidt vorgestellt

Das Konzept von "Wer stiehlt mir die Show?" stammt von Joachim Winterscheidt selbst, der bereits seit vielen Jahren als Entertainer und Moderator im Fernsehen und Radio tätig ist.

Hier erfahren Sie mehr über das Multitalent: "Wer stiehlt mir die Show?": Joko Winterscheidt im Porträt. (AZ)