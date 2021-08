"Wer stiehlt mir die Show?": Joko Winterscheidt im Porträt

"Wer stiehlt mir die Show?" ist aktuell mit einer neuen Staffel zurück. Hier stellen wir Ihnen den Moderator und Entertainer Joko Winterscheidt im Porträt vor.

"Wer stiehlt mir die Show?" 2021: Sendetermine, Sendezeit und alle Infos

Joko Winterscheidt ist mit Staffel 2 von "Wer stiehlt mir die Show?" auf seinem Heimatsender ProSieben zurück. In "Wer stiehlt mir die Show" setzt er die Moderation seiner Sendung regelmäßig aufs Spiel: In jeder Ausgabe tritt der Moderator gegen drei Prominente und einen Wildcard-Zuschauer in verschiedenen Wettkämpfen an. Der Gewinner darf die nächste Sendung nach freien Stücken selbst gestalten - Joko Winterscheidt muss hingegen als Kandidat antreten, um seine eigene Sendung zurückzugewinnen.

Hier stellen wir Ihnen den Moderator Joko Winterscheidt im Porträt näher vor.

Joko Winterscheidt im Porträt: Der Moderator begann seine Karriere bei MTV

Joko wurde am 13. Januar 1979 in Mönchengladbach geboren und begann nach seinem Abitur zunächst eine Ausbildung zum Werbekaufmann, die er jedoch abbrach. Nach einem Praktikum bei der Produktionsfirma Me, Myself & Eye Entertainment konnte er sich dort schließlich eine Stelle als Redakteur sichern, bevor er 2005 seine Arbeit bei MTV begann. Er moderierte für den Musiksender unter anderem "The Dome" und später erstmals gemeinsam mit Klaas Heufer-Umlauf "MTV Home". Die Show erfreute sich sehr schnell großer Beliebtheit und stellt die Geburtstunde des Moderatoren-Duos dar, das seither seine größten Erfolge gemeinsam feierte.

Seit einiger Zeit geht das beliebte Duo jedoch auch öfter getrennte Wege. Klaas Heufer Umlauf moderiert seit 2018 die erfolgreiche Show "Late Night Berlin" und mit dem neuen Projekt "Wer stiehlt mir die Show?" ist auch Joko Winterscheid allein sehr erfolgreich. Nach wie vor sind die beiden jedoch auch gemeinsam im TV zu sehen. Staffel 5 von "Joko & Klaas gegen ProSieben" lief bis Ende April 2021 und das Duo musste sich als Strafe für die Niederlage in der letzten Folge als Motive für den "ProSieben-Pferdekalender" zur Verfügung stellen.

Joko Winterscheidt ist an einem E-Bike-Startup beteiligt

Joachim Winterscheidt hatte neben den diversen Sendungen im Abendprogramm, die er gemeinsam mit Klaas moderierte, 2012 auch eine Radiosendung mit Musiker Olli Schulz. Momentan veröffentlicht er außerdem einmal pro Woche den Podcast "Alle Wege führen nach Ruhm" mit Fotograf Paul Ripke. Außerdem hat sich der Moderator und Schauspieler stets über seine Fernsehkarriere hinaus engagiert und ist in den verschiedensten Bereichen tätig. So gründete er unter anderem mit Matthias Schweighöfer 2009 das Modelabel "German Garment", brachte 2019 ein günstiges E-Bike namens "Sushi" auf den Markt und ist seit Januar 2020 Chief Curiosity Officer der deutschen Ausgabe der Zeitschrift "GQ - Gentleman's Quarterly". Jokos Personality-Magazin "JWD – Joko Winterscheidts Druckerzeugnis" wurde kurz zuvor nach knapp zwei Jahren eingestellt.

Sein Privatleben hält Joko weitestgehend vor der Öffentlichkeit geheim. Seit 2010 hat er mit seiner Lebensgefährtin Lisa eine Tochter. Er wohnt mit seiner Familie in München.