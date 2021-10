Infos zu "Wer weiß denn sowas?": Sendetermine, Gäste und Übertragung

"Wer weiß denn sowas?" ist heute mit einer neuen Folge zu sehen. Alle Infos über Sendetermine, Moderatoren und Übertragung im TV oder Live-Stream erhalten Sie hier.

"Wer weiß denn sowas?" ist aus der Sommerpause zurück. Heute treten wieder zwei prominente Rateteams gegeneinander an und stellen sich kuriosen Fragestellungen aus dem Alltag und der Natur. Nicht selten werfen die gestellten Aufgaben bei den vier TV-Bekanntheiten und dem Publikum die Frage auf: "Wer weiß denn sowas?".

Wann läuft die Sendung wieder im TV? Wer führt durch die Quiz-Show? Und wo wird sie übertragen? Alle wichtigen Fragen zu den Sendeterminen, dem Moderator und der Übertragung im TV und Live-Stream beantworten wir Ihnen hier.

"Wer weiß denn sowas?": Das sind die Sendetermine

Den Auftakt der neuen Staffel machte die Sonderausgabe „Wer weiß denn sowas? XXL“. Diese wurde am Samstag, dem 2. Oktober 2021, zur besten Sendezeit um 20.15 in der ARD ausgestrahlt.

Jetzt laufen die Folgen wie gewohnt von Montag bis Freitag ab 18.00 Uhr im Ersten.

"Wer weiß denn sowas?": Moderatoren

Die Moderation von "Wer weiß denn sowas?" übernimmt, wie bereits seit der ersten Ausstrahlung im Jahr 2015, das Moderations-Urgestein Kai Pflaume.

Wie gewohnt werden die beiden Rateteams von Bernhard Hoëcker und Elton als Team-Chefs angeführt. In jeder Folge werden die beiden TV-Moderatoren von prominenten Gästen unterstützt. In der Spezial-Ausgabe, die am Samstagabend im TV gezeigt wird, stehen ihnen die Schauspielerin Katharina Böhm, Musikerin Lena Meyer-Landrut, Schlagersänger Ben Zucker und der Komiker Piet Klocke zur Seite, um den kuriosen Fragestellungen auf den Grund zu gehen.

Das sind die ersten prominenten Gäste der neuen Staffel:

Übertragung im TV oder Live-Stream von "Wer weiß denn sowas?" heute

Wenn Sie die neuen Folgen von "Wer weiß denn sowas?" mitverfolgen möchten, haben Sie dazu verschiedene Möglichkeiten. Zum einen können Sie die Sendung zu den bereits aufgeführten Sendeterminen live im TV mitverfolgen. Zudem bietet die ARD einen Live-Stream an, mit dem Sie die Sendung via Internet verfolgen können.

Wenn Sie zum Zeitpunkt der Ausstrahlung verhindert sind, ist auch dies kein Problem. Das Erste strahlt jeweils um 11.15 Uhr des Folgetages die Wiederholung der jeweiligen Sendung aus. Außerdem können Sie diese zu einem beliebigen Zeitpunkt nach der TV-Ausstrahlung in der Mediathek der ARD abrufen. Auch zugehörige öffentlich-rechtliche Sender, wie der rbb, NDR, SWR, WDR oder BR Strahlen zu verschiedenen Sendeterminen immer wieder Wiederholungen vergangener Folgen von "Wer weiß denn sowas?" aus. (AZ)