vor 56 Min.

"Wer wird Millionär"-Abi-Special: Heute befragt Jauch Abiturienten Panorama

Am Montagabend startet die neue Staffel "Wer wird Millionär?": Günther Jauch testet diesmal frisch gebackene Abiturienten.

Am Montagabend startet die neue Staffel "Wer wird Millionär?": Günther Jauch testet diesmal frisch gebackene Abiturienten. Alle Informationen im Überblick.

"Wer wird Millionär?" startet am Montag, 20. August 2018, in seine 42. Staffel. Die Quizshow unter der Leitung von Moderator Günther Jauch gilt seit Jahren als beliebtes Format bei Privatsender RTL. Am Montagabend eröffnet das "Abi 2018-Special" den Reigen der neuen Folgen.

"Wer wird Millionär?"-Abi-Special: Jauch stellt Fragen - Abiturienten antworten

Die 42. Staffel von "Wer wird Millionär?" beginnt mit einem "Abi-2018-Special": Insgesamt acht Kandidaten, die gerade erst ihre Prüfungen zum Abitur bestanden haben, treten bei "Wer wird Millionär?" an. Sie spielen in der Show um eine Million Euro. Ab 20.15 Uhr sind die jungen Kandidaten den Fragen von Moderator Jauch ausgesetzt.

"Wer wird Millionär?": Promi-Special im Herbst geplant

Der Start in die Staffel der Show gilt als Sendung mit doppelter Länge. Deshalb dürfen sich die Zuschauer vor dem Fernseher bei der Zuschauerfrage auf die doppelte Gewinnsumme freuen. Insgesamt 10.000 Euro gibt es zu gewinnen.

Im Herbst ist derweil eine neue Folge des "Prominentenspecials" geplant. Die Sendung findet im Rahmen des RTL-Spendenmarathons statt. In der letzten Folge traten Comedian Chris Tall, Moderatorin und Journalistin Dunja Hayali sowie die Schauspieler Götz Otto und Olli Dittrich an. Die Prominenten spendeten ihre erspielten Gewinne an gemeinnützige Hilfsorganisationen wie das "SOS Kinderdorf" (Götz Otto) oder "Gesicht Zeigen!" (Dunja Hayali). Wer im Herbst 2018 Teil des neuen "Prominentenspecials" sein wird, ist noch unklar.

Prominente Besetzung: Beim "Promi-Special" erspielten Christ Tall & Co. Gewinne, die sie an soziale Projekte spendeten. Bild: Stefan Gregorowius, MG RTL

Zunächst werden am Montagabend die Abiturienten bei Günther Jauch getestet: Ab 20.15 Uhr geht es auf RTL los. Zeitgleich zur Ausstrahlung im Fernsehen, ist es ebenfalls möglich die Sendung im Live-Stream zu verfolgen. (AZ/tu)

Themen Folgen