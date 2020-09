vor 51 Min.

Wer wird Millionär - Danke-Special heute mit Helden des Alltags - eine Vorschau

Günther Jauch präsentiert bei RTL heute wieder eine Spezial-Ausgabe von "Wer wird Millionär". Wir geben Ihnen hier eine Vorschau auf das große "Danke Special".

Von Claus Holscher

RTL, "WWM", Günther Jauch - das "Dreamteam" schlechthin in der deutschen Fernsehlandschaft - seit gefühlt ungefähr mehreren Jahrzehnten. Und damit es nicht aus Versehen doch einmal langweilig wird, haben der Sender und die Macher des Produktionsunternehmens Endemol sich mitterweile diverse Spezialverversionen einfallen lassen. Eine kleine Auswahl: Familien-Special, Blind-Date-Special, Chef & Angestellten-Special, Lehrer-Schüler-Special, Nesthocker-Special.

Nun steht also bei "WWM" das große "Danke-Special" an. Wir geben Ihnen eine Vorschau.

"Wer wird Millionär" - wann läuft das große Danke-Special?

RTL hat das große Danke-Special von "WWM" für den heutigen Montag, 21. Sepember 2020, angekündigt. Start der Show ist wie immer um 20.15 Uhr.

Worum geht es im großen Danke-Special von "Wer wird Millionär"?

Noch nie war Danke sagen so schön, sagt RTL. Überraschte Kandidaten dürfen als Dank bei Günther Jauch um die Million spielen! Im neuen "Wer wird Millionär? - Das große Danke-Special" sitzen drei Kandidaten ahnungslos im Publikum. Sie haben Gutes getan und ein Freund, Bekannter oder Verwandter möchte sich revanchieren. Dafür wurden sie unter einem Vorwand ins Studio gelockt. Als Überraschung und zum Dank erhalten sie die einmalige Chance auf die Million und dazu noch einen zusätzlichen Danke-Joker!

Beim Danke-Special von "Wer wird Millionär" werden einige Helden des Alltags überrascht.

"Danke" sagen die Bewerber für die kleinen Geschichten, die das Leben schreibt. Zum Beispiel bedankt sich eine Enkelin bei ihrer Oma, die sie in ihrer Jugend vorm Absturz bewahrte, ein junger Mann bei seinem Kampfsporttrainer, der ihn von der Straße holte und eine Sozialarbeiterin bei ihrem befreundeten Kollegen, der ihr in einer Notlage Geld schenkte - einfach so.

Nacheinander werden die drei Kandidaten im Studio überrascht und dürfen auf dem Kandidatenstuhl Platz nehmen. Und weil sie Gutes getan haben, erhalten sie als Geschenk einen zusätzlichen Danke-Joker. Mit dem dürfen sie sich einmalig bei einer Frage mit ihrer Begleitperson, also dem Bewerber, beraten. Trotzdem bleibt die Wahl zwischen Risiko- und Sicherheitsvariante. Den Kandidaten stehen also vier oder fünf Joker zur Verfügung - je nachdem. (AZ)

