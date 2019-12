vor 32 Min.

"Wer wird Millionär? - Das große Zocker-Special": Das erwartet Sie heute, 23.12.19

Natürlich moderiert Günther Jauch "Das große Zocker-Special" von "Wer wird Millionär?" auf RTL. Alles zur Show, die heute am 23.12.19 läuft, lesen Sie in der Vorschau.

Bei "Wer wird Millionär?" läuft heute am 23.12.19 wieder das Zocker-Special. Die Kandidaten können bei einem Jackpot von 2 Millionen doppelt so viel absahnen. Die Vorschau zur Sendung.

Seit über 20 Jahren begleitet die Sendung "Wer wird Millionär?", kurz WWM, etliche Zuschauer durch ihren Feierabend. Neben den klassischen WWM-Folgen gibt es einige Specials. Dazu gehört auch das "Zocker-Special" der RTL-Sendung. Die Kandidaten haben in der Zocker-Edition die Chance auf einen Jackpot in Höhe von 2 Millionen Euro. Auch heute, am 23.12.19, um 20.15 Uhr zeigt RTL das "Zocker-Special", das natürlich von Günther Jauch moderiert wird.

"Wer wird Millionär? - Das große Zocker-Special" heute am 23.12.19: Die Spielregeln

Die Regeln des Zocker-Spezials sind für die Kandidaten riskanter als bei herkömmlichen "Wer wird Millionär?"-Sendungen. Wie im klassischen Format gibt es 15 Fragen und vier Joker, die allerdings erst ab der zehnten Frage genommen werden dürfen. Die einzige Sicherheitsstufe liegt ebenfalls gefährlich tief: 1000 Euro nehmen Kandidaten mit, die auf dem Weg zu zwei Millionen Euro scheitern.

Ab Frage 10 für 32.000 Euro stehen die bekannten Joker (Telefon, 50:50, Publikum, Zusatzjoker) zur Verfügung. Falls zuvor ein "Moment der absoluten Ahnungslosigkeit" einsetzt, können Kandidaten auch vor Frage 10 einen der Joker ziehen. Allerdings entfallen dann alle anderen Joker ersatzlos.

Vorschau: "Wer wird Millionär?" heute am 23.12.19 - Die Gewinnstufen beim Zocker-Spezial

Die WWM-Kandidaten setzen sich beim Zocker-Special einem höheren Risiko aus. Dafür werden sie mit höheren Gewinnstufen belohnt - besonders der Sprung zwischen Frage 14 und 15 ist enorm. Hier sehen Sie die Gewinnstufen im Überblick:

Frage 1: 100 Euro

Frage 2: 200 Euro

Frage 3: 300 Euro

Frage 4: 500 Euro

Frage 5: 1000 Euro – Sicherheitsstufe

Frage 6: 2000 Euro

Frage 7: 4000 Euro

Frage 8: 8000 Euro

Frage 9: 16.000 Euro – ab hier vier Joker

Frage 10: 32.000 Euro

Frage 11: 64.000 Euro

Frage 12: 125.000 Euro

Frage 13: 250.000 Euro

Frage 14: 750.000 Euro

Frage 15: 2.000.000 Euro

"Wer wird Millionär? - Das große Zocker-Special": Wer schafft die Millionenfrage?

Erst am vergangenen Donnerstag (19.12.19) hatte es ein Zocker-Special der beliebten Quizsendung gegeben. Die vier Kandidaten hatten zwischen 16.000 und 125.000 Euro gewonnen. Damit sind die Gewinne wohl nicht unbedingt höher ausgefallen als in den klassischen WWM-Folgen. Immerhin ist kein Kandidat leer ausgegangen. Wie viel Geld die Kandidaten, die in aktuellen Folge im Studio bereitstehen, gewinnen werden, erfahren Sie heute ab 20.15 Uhr auf RTL. (AZ)

