"Wer wird Millionär? - Das große Zocker-Special": Die Spezialausgabe am 23.12.

Günther Jauch moderierte "Das große Zocker-Special" von "Wer wird Millionär?" am 23.12.19 auf RTL.

Bei "Wer wird Millionär?" lief am 23.12.19 wieder das Zocker-Special. Die Kandidaten konnten bei einem Jackpot von 2 Millionen doppelt so viel gewinnen. Der Nachbericht.

"Wer wird Millionär?" ist schon seit über 20 Jahren im TV bei RTL zu sehen. Am gestrigen Abend zeigte der Sender eine neue Ausgabe des Formats "Zocker-Special". Dabei hatten die Kandidaten die Chance, den doppelten Jackpot, also zwei Millionen Euro zu gewinnen. Auch das Special am 23.12.19 wurde von Günther Jauch moderiert.

So war das "Wer wird Millionär - Das Zocker-Special" am 23.12.19.

"Wer wird Millionär? - Das große Zocker-Special" am 23.12.19: Das waren die Spielregeln

Die Regeln des Zocker-Spezials waren für die Kandidaten riskanter als bei herkömmlichen "Wer wird Millionär?"-Sendungen. Wie im klassischen Format gab es 15 Fragen und vier Joker, die allerdings erst ab der zehnten Frage genommen werden durften. Die einzige Sicherheitsstufe lag ebenfalls gefährlich tief: 1000 Euro nahmen Kandidaten mit, die auf dem Weg zu zwei Millionen Euro scheiterten.

Ab Frage 10 für 32.000 Euro standen die bekannten Joker (Telefon, 50:50, Publikum, Zusatzjoker) zur Verfügung. Falls zuvor ein "Moment der absoluten Ahnungslosigkeit" einsetzt, konnten Kandidaten auch vor Frage 10 einen der Joker ziehen. Allerdings entfielen dann alle anderen Joker ersatzlos.

"Wer wird Millionär?" am 23.12.19 - Verschiedene Gewinnstufen beim Zocker-Spezial

Die WWM-Kandidaten setzten sich beim Zocker-Special einem höheren Risiko aus. Dafür wurden sie mit höheren Gewinnstufen belohnt - besonders der Sprung zwischen Frage 14 und 15 war enorm. Hier sehen Sie die Gewinnstufen im Überblick:

Frage 1: 100 Euro

Frage 2: 200 Euro

Frage 3: 300 Euro

Frage 4: 500 Euro

Frage 5: 1000 Euro – Sicherheitsstufe

Frage 6: 2000 Euro

Frage 7: 4000 Euro

Frage 8: 8000 Euro

Frage 9: 16.000 Euro – ab hier vier Joker

Frage 10: 32.000 Euro

Frage 11: 64.000 Euro

Frage 12: 125.000 Euro

Frage 13: 250.000 Euro

Frage 14: 750.000 Euro

Frage 15: 2.000.000 Euro

"Wer wird Millionär"-Kandidat bietet Jauch einen seltsamen Deal an

Kandidat Heinz-Dieter Herrmann, der es in der letzten Sendung schon auf 2.000 Euro geschafft hatte, durfte nun am 23.12. weiterspielen. Als Glücksbringer hatte Herrmann einen Glückskeks dabei – und zwar einen ganz besonderen: Es war der Glücksbringer einer vorherigen Gewinnerin.

Günther Jauch zeigte Interesse an dem Glücksbringer und griff nach dem Keks: „Oh, sollen wir mal aufmachen und ich lese es vor?“ Das passte dem Kandidaten gar nicht. Er fing an zu quengeln wie ein Kind und zog den Keks schnell wieder zurück. Das Publikum im Hintergrund musste lachen.

Jauch verstand die Abfuhr und ging zu seinem Stuhl zurück. Dann machte der Polizist Jauch ein seltsames Angebot: „Lassen Sie uns einen Deal machen: Wenn diese Frage richtig ist, machen wir ihn auf.“ Da konnte auch Jauch nur prusten: „Joa, herzlich gern. Wenn es falsch ist, ist es ja eh egal“, sagte der Moderator trocken. (AZ)

