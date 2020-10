18:54 Uhr

Wer wird Millionär? – Die Mannschaft spielt: Teams und Sendetermin - Vorschau zum Special heute am 12.10.20

"Wer wird Millionär" ist heute wieder mit einem Special bei RTL zu sehen. Diesmal dreht sich alles um Fußball. Hier lesen Sie die Vorschau zu "WWM - Die Mannschaft spielt".

Von Elisa Jebelean

"Wer wird Millionär" mit Günther Jauch läuft bereits seit mehr als zwanzig Jahren auf RTL. Mittlerweile gibt es neben den regulären Folgen - von denen bereits mehr als 1475 ausgestrahlt wurden - auch immer wieder Specials mit Günther Jauch und besonderen Kandidaten. 2018 fand anlässlich der Weltmeisterschaft ein Fußball-Special statt, wo auch eine Schiedrichterin und ein Maskottchen-Darsteller teilnahmen. Außerdem nahmen in Promi-Specials immer wieder Fußballer teil. Nun dreht sich wieder alles um das Thema Fußball, allerdings wagen sich prominente Teams der deutschen Nationalmannschaft auf den Stuhl gegenüber von Günther Jauch. Lesen Sie hier in der Vorschau alle Infos zum "Wer wird Millionär?"-Special "Die Mannschaft spielt".

Sendetermin von "Wer wird Millionär" - Wann läuft das DFB-Special auf RTL?

RTL zeigt das Special von WWM am heutigen Montag, 12. Oktober 2020. Start der Show ist wie immer zur Primetime um 20.15 Uhr.

"Wer wird Millionär? – Die Mannschaft" spielt: Diese Teams treten an - Vorschau

"Ich finde es immer ungerecht, wenn gesagt wird, dass Fußballer nur Tore schießen können. Jetzt können sie beweisen, dass das nicht der Fall ist. Wir hatten ja schon mal Fußballer in der Sendung: Beim Prominenten-Special gewann Lukas Podolski 125.000 € und Manuel Neuer räumte sogar eine halbe Million Euro ab. Wir dürfen also sehr gespannt sein", sagte Günther Jauch vor der Sendung. Diese Teams treten an:

Leon Goretzka und Joshua Kimmich

und Niklas Süle und Lukas Klostermann

und Klostermann Kevin Trapp und Oliver Bierhoff

Regeln: So läuft das DFB-Special von "Wer wird Millionär" ab

Die Kandidaten haben wie üblich die Wahl zwischen der Risiko- und Sicherheitsvariante. Die Besonderheit: Bei der Risikovariante fungiert das "Team hinter dem Team" des DFB als Zusatzjoker. Wie beim Publikumsjoker üblich, stehen diejenigen Teammitglieder auf, die glauben eine Antwort auf die Frage zu haben. Die Kandidaten dürfen dann mit einem der Teammitglieder die Frage diskutieren. Da der Publikumsjoker in Corona-Zeiten wegfällt erhalten die Kandidaten einen zweiten Telefonjoker. Insgesamt vier Personen dürfen angerufen werden - darunter WWM-Millionengewinnerin Barbara Schöneberger. Auch der 50:50-Joker steht den DFB-Teams zur Verfügung.

"Wer wird Millionär? – Die Mannschaft spielt" - Folge für einen guten Zweck

Diese Stiftungen und Projekte würden von einem Gewinn profitieren:

"Treuhandstiftung der DFB-Stiftung Egidius Braun "

" "RTL-Spendenmarathon – Wir helfen Kindern"

"Elternhilfe für krebskranke Kinder Leipzig e.V."

e.V." " DFB Stiftung Sepp Herberger "

Stiftung " " DFB Mexiko-Hilfe". (AZ)

