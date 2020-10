vor 32 Min.

Wer wird Millionär?: Gäste beim Promi-Special auf RTL

"Wer wird Millionär? - Prominenten-Special" läuft am 20. Oktober bei RTL. Welche Gäste sind dabei? Hier die Vorschau.

Von Elisa Jebelean

"Wer wird Millionär" mit Günther Jauch ist aus dem RTL-Programm nicht mehr wegzudenken. Um ein wenig Abwechslung zu den regulären Folgen zu bieten, werden regelmäßig Specials mit besonderen Themen ausgestrahlt. Das Promi-Special zum Beispiel läuft etwa alle sechs Monate. Wie der Name bereits andeutet, versuchen prominente Gäste die Million zu erspielen, um das Geld einem guten Zweck zu spenden. Welche Promis wagen sich im WWM-Special am 20. Oktober auf den "heißen Stuhl"? Lesen Sie hier alle Infos zum Promi-Special in der Vorschau.

Sendetermin von "Wer wird Millionär" - Wann läuft das Promi-Special auf RTL?

Das Promi-Special von "Wer wird Millionär" läuft am Dienstag, 20. Oktober, auf RTL. Wie üblich startet die Sendung zur besten Sendezeit um 20.15 Uhr, dauert allerdings etwa zwei Stunden länger als die regulären WWM-Folgen.

Wer wird Millionär?: Gäste beim Promi-Special - Vorschau

Auch im Promi-Special wird die Reihenfolge durch Auswahlfragen bestimmt - der schnellste Promi darf als Erster auf den Stuhl. Der Unterschied zu den regulären Folgen ist jedoch, dass alle Kandidaten eine Chance bekommen. Im Promi-Special am 20. Oktober tritt TV-Koch Tim Mälzer tritt zum zweiten Mal an. Bereits 2006 saß er gegenüber von Günther Jauch und erspielte 500.000 Euro. Hier der Überblick zu den Gästen:

Beachvolleyballer Julius Brink

"Mikrofonprofessor" Smudo

Schauspielerin Sophia Thomalla

Fernsehkoch Tim Mälzer

Regeln: So läuft das Promi-Special von "Wer wird Millionär" ab

Günther Jauch und RTL präsentieren am 20. Oktober zum 38. Mal das Promi-Special. Alle Gewinne der Kandidaten werden an wohltätige Zwecke gespendet. Häufig profitiert auch der RTL-Spendenmarathon von den Einnahmen des WWM-Specials. Bisher haben es drei Promis zur Million geschafft: Thomas Gottschalk (2008), Oliver Pocher (2008) und Barbara Schöneberger (2011). (AZ)

