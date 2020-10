20:58 Uhr

Wer wird Millionär? Günther Jauch im Porträt

Günther Jauch moderiert seit mehr als zwanzig Jahren "Wer wird Millionär?". Doch was zeichnet den beliebten Fernsehmoderator sonst noch aus? Hier ein Porträt.

Von Elisa Jebelean

Journalist, Moderator, Produzent, Restaurant- und Weingutbesitzer - Günther Jauch mag zwar den meisten Zuschauern hauptsächlich durch "Wer wird Millionär" bekannt sein, doch der 64-Jährige hat sich neben einer erfolgreichen TV-Karriere mittlerweile auch andere Standbeine aufgebaut. Lesen Sie hier ein Porträt zu Günther Jauch.

Wer wird Millionär? Vom "Lausbub in Jeans" zum beliebtesten Moderator Deutschlands - ein Porträt

Günther Johannes Jauch wurde am 13. Juli 1956 in Münster geboren und stammt aus dem Hanseatengeschlecht Jauch. Die Familie zählte bereits Ende des 17. Jahrhunderts zur Oberschicht. Sein Vater Ernst-Alfred Jauch war tiefgläubig und ein bekannter Journalist. Die Familie zog 1959 nach Berlin, wo Ernst-Alfred Jauch das West-Berliner Büro der Katholischen Nachrichten-Agentur leitete. Diese Zeit prägte Jauch-Junior, der sich noch heute immer wieder für wohltätige Zwecke einsetzt. In Berlin begann Günther Jauch ein Jurastudium, das er aber 1975 zugunsten einer Ausbildung an der Deutschen Journalistenschule in München abbrach.

Nach seiner Ausbildung war er als Sportmoderator beim Bayerischen Rundfunk tätig. Gemeinsam mit Thomas Gottschalk moderierte er von 1985 bis 1989 die "B3-Radioshow". Durch ihre gegenseitigen Sticheleien wurden die beiden schließlich bekannt und ihre Radioshow wurde zur Kultsendung der Achtzigerjahre. Damals wurde Günther Jauch noch als "Lausbub in Jeans" bezeichnet. Die Jeans sind mittlerweile einem Anzug gewichen, Thomas Gottschalk und Günther Jauch verbindet allerdings noch immer eine langjährige Freundschaft.

Bis er 1990 den Vertrag bei RTL unterzeichnete, moderierte er Sendungen beim SDR, ZDF und BR. Von 1990 bis 2011 moderierte er für RTL das Fernsehmagazin "stern TV". Erst mit "Wer wird Millionär?" entwickelte er sich allerdings zum beliebtesten Deutschen Fernsehmoderator - was eine Umfrage des Marktforschungsinstituts Ipsos bestätigt. Die Sendung wird seit dem 3. September 1999 ausgestrahlt.

Wer wird Millionär? Günther Jauch hält sein Privatleben geheim

Der 64-Jährige hält sich über sein Privatleben bedeckt. Wie weit er dafür geht, wurde im Jahr 2006 klar, als er eine Berichterstattung über seine Hochzeit mit Thea Sihler verhindern wollte und deshalb sogar vor Gericht zog. Das Landgericht Berlin gab dem Moderator auch vorerst recht, das Kammergericht sprach sich dann allerdings gegen ein allgemeines Berichterstattungsverbot aus. Anschließend wurde Fotos und Details der Hochzeit veröffentlicht, weshalb Jauch und seine Frau Schadensersatz in Höhe von 250.000 Euro einforderten. Das Hanseatische Oberlandesgericht entschied schließlich im Jahr 2008, dass Jauch als eine Person des öffentlichen Lebens eine Berichterstattung über seine Hochzeit in Kauf nehmen müsse und verwies auf die Pressefreiheit in Deutschland. Weitere Beschwerden von Jauch wurden abgelehnt.

Das Paar hat zwei gemeinsame Kinder und zwei Adoptivtöchter aus Russland. Die Familie lebt am Heiligen See in Potsdam und besitzt außerdem das Weingut von Othegraven, eines der deutschen Spitzenweingüter im Weinbaugebiet Mosel. Von Günther Jauch mitentwickelte Weine werden teilweise auch bei Aldi verkauft.

Neben einem extravaganten Weingut eröffnete Günther Jauch mit TV-Spitzenkoch Tim Raue im vergangenen Jahr nun in Potsdam ein Restaurant, für das er bereits vom Restaurant-Führer "Gault&Millau" ausgezeichnet wurde. "Er ließ ein Stück Kulturgut aufwendig renovieren, öffnet es für ein genussfreudiges Publikum und schenkt Potsdam in Zusammenarbeit mit Tim Raue ein Vorzeigerestaurant mit weltläufigem Flair", so die Tester.

