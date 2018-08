vor 18 Min.

"Wer wird Millionär": Heute 2. Folge nach der Sommerpause Panorama

Moderator Günther Jauch stellt den Kandidaten bei "Wer wird Millionär" am Montagabend wieder knifflige Fragen. Wo Sie die 2. Folge nach der Sommerpause sehen.

Am Montagabend heißt es Raten bis zum Millionengewinn - ab 20.15 Uhr auf dem Privatsender RTL. Die zweite Folge "Wer wird Millionär" nach der Sommerpause steht an. Moderator Günther Jauch wird den Kandidaten knifflige Fragen stellen, die auch zum Miträtseln daheim einladen. Nach dem "Abi-2018-Special" der vergangenen Woche gibt es am Montag wieder eine reguläre Folge "Wer wird Millionär". Wer keinen Fernseher hat kann die Quizshow auf der Website oder per App im RTL-Livestream verfolgen oder die ganze Folge später online auf TVNow anschauen.

"Wer wird Millionär" startete mit einem "Abi-2018-Special" aus der Sommerpause

Vergangene Woche meldete sich die Quizshow mit dem "Abi-2018-Special" aus der Sommerpause zurück. Acht Kandidaten, die gerade erst ihr Abitur geschafft hatten, traten bei der Sendung an. In Erinnerung bleibt vor allem Jauchs Geständnis, wegen eines frisierten Mofas einmal vor Gericht gestanden zu haben, und die falsche Antwort eines Geschichtslehrers. Der riet Abiturientin Verena Mair aus Kaufbeuren auf die Frage, welche Sprache offizielle Amtssprache in der EU sei: "Österreichisch, zu 100 Prozent". Verena Mair traute dem nicht so Recht und hörte auf. Eine gute Entscheidung: Die richtige Antwort wäre maltesisch gewesen.

Im Herbst gibt es wieder ein Promi-Special bei "Wer wird Millionär"

Im Herbst ist derweil eine neue Folge des "Prominentenspecials" geplant. Die Sendung findet im Rahmen des RTL-Spendenmarathons statt. In der letzten Folge traten Comedian Chris Tall, Moderatorin und Journalistin Dunja Hayali sowie die Schauspieler Götz Otto und Olli Dittrich an. Die Prominenten spendeten ihre erspielten Gewinne an gemeinnützige Hilfsorganisationen wie das "SOS Kinderdorf" (Götz Otto) oder "Gesicht Zeigen!" (Dunja Hayali). Wer im Herbst 2018 Teil des neuen "Prominentenspecials" sein wird, ist noch unklar. (AZ)

Themen Folgen