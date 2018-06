"Wer wird Millionär?": Heute steht die Fußball-WM im Mittelpunkt

vor 23 Min.

Fußball trifft auf Quiz-Sendung: Bei "Wer wird Millionär?" geht es heute um die anstehende Weltmeisterschaft in Russland. Dabei gibt es auch eine Regel-Änderung.

Die Fußball-WM rückt näher: Ab kommender Woche kämpfen 32 Mannschaften in Russland um den Weltmeistertitel - darunter auch Titelverteidiger Deutschland um Trainer Jogi Löw.

Zuvor geht es aber in der Quiz-Arena bei Günther Jauch heiß her: Heute, am 4. Juni 2018, gibt es bei "Wer wird Millionär?" (20.15 Uhr, RTL) "Das große Special zur Fußball-WM".

In der Auswahlrunde treten diesmal nur Kandidaten an, deren größte Leidenschaft der Fußball ist. "Das können neben Hobby-Kickern unterklassiger Klubs auch Fußballkneipenbesitzer, Schiedsrichter, Stadionsprecher oder Fanclubmitglieder sein", teilt der Sender mit.

Die Auswahlfragen stellt Bundestrainer Jogi Löw alias Komiker Matze Knop persönlich. Ansonsten ändert sich kaum etwas an den Regeln. Die Kandidaten spielen mit vier Jokern und dürfen entscheiden, an welcher Stelle sie eine Fußball-Frage gestellt bekommen möchten - also z.B. bei 100-Euro-Frage oder auch erst bei der Millionen-Frage.

"Wer wird Millionär?": Die Kandidaten im Überblick

Das sind die Kandidaten in der aktuellen Folge "Wer wird Millionär? - Das große Special zur Fußball-WM".

Sina Gerisch (27, aus Hamburg ). Die glühende HSV-Anhängerin trägt den Spitznamen "Pöbel-Sina".

(27, aus ). Die glühende HSV-Anhängerin trägt den Spitznamen "Pöbel-Sina". Nico Kosian (31, aus München ). Der KSC-Fan arbeitet in der bekanntesten Fußballkneipe Münchens.

(31, aus ). Der KSC-Fan arbeitet in der bekanntesten Fußballkneipe Münchens. Steffen Böhmetzrieder (43, aus Illertissen ). Er informiert über die Spielstände.

(43, aus ). Er informiert über die Spielstände. Sarah Willms (26, aus Oldenburg ). Die Schiedsrichterin versteht es, sich durchzusetzen.

(26, aus ). Die Schiedsrichterin versteht es, sich durchzusetzen. Timo Ehlert (37, aus Einbeck ). Er will mit seiner Fußballband am Ballermann auftreten.

(37, aus ). Er will mit seiner Fußballband am Ballermann auftreten. Adrian Fogel (32, aus Hamburg ). Als Fußball-Freestyler trat er beim chinesischen "Wetten, dass..?" auf.

(32, aus ). Als Fußball-Freestyler trat er beim chinesischen "Wetten, dass..?" auf. Andreas Bosheck (50, aus Krefeld ). In der Verkleidung als "Grotifant" wurde er zum berühmt und berüchtigtsten

Maskottchen Deutschlands.

(50, aus ). In der Verkleidung als "Grotifant" wurde er zum berühmt und berüchtigtsten Maskottchen Deutschlands. Désirée Neumann (35, aus Wiesbaden). Die Radiomoderatorin ist Stadionsprecherin beim Drittligisten SV Wehen Wiesbaden.

Millionäre bei "Wer wird Millionär?" 1 / 17 Zurück Vorwärts "Wer wird Millionär?" läuft seit dem 3. September 1999 im deutschen Fernsehen.

13 Kandidaten gewannen in 1249 Folgen die Million. Die Gewinner waren:

Professor Eckhard Freise am 2. Dezember 2000 (eine Million Mark)

Hausfrau Marlene Grabherr am 20. Mai 2001 (eine Million Mark)

Philosophiestudent Gerhard Krammer am 18. Oktober 2002

Assistenzärztin Dr. Maria Wienströer am 29. März 2004

Aufzugsmonteur Stefan Lang am 9. Oktober 2006

Student Timur Hahn am 8. Januar 2007

Café-Besitzer Ralf Schnoor am 26. November 2010

Pokerspieler Sebastian Langrock am 11. März 2013.

Thorsten Fischer am 17. Oktober 2014 bei der Sendung zum 15. Jubiläum.

Nadja Sidikjar gewann beim Jackpot-Special am 13. November 2015 sogar 1.538.450 Euro.

Psychologie-Doktorand Leon Windscheid räumte am 7. Dezember 2015 die Million ab.

In den Prominenten-Specials konnten drei Stars bislang alle Fragen erfolgreich beantworten:

Entertainer Oliver Pocher am 30. Mai 2008

Moderator Thomas Gottschalk am 20. November 2008

Moderatorin Barbara Schöneberger am 30. Mai 2011

