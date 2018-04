vor 37 Min.

"Wer wird Millionär?": Jauch lädt heute zum Lehrer-Special Panorama

Bei "Wer wird Millionär?" prüft WWM-Moderator Günther Jauch heute das Wissen von Lehrern. Räumt einer der Pauker die Million ab oder scheitern sie vorher?

Von Oliver Bosch

Nach der Osterpause von "Wer wird Millionär?" gab Moderator Günther Jauch im WWM-Special "Wer verdient eine 2. Chance?" eine weitere Möglichkeit, groß abzusahnen. Kandidat Michael Hirsch nützte die Gelegenheit und erspielte 32.000 Euro.

Heute steht auf RTL mit "Wer wird Millionär? - Das Lehrer-Special" die nächste Spezialausgabe der Quizsendung auf dem Programm. Für die Pädagogen steht viel auf dem Spiel. Der Grat zwischen Held oder Versager, Schulspot oder Deutschlandruhm ist schmal? Schließlich können sie mit ihrem Wissen bis zu einer Million Euro abräumen. Oder mit Null Cent in der Tasche nach Hause gehen.

"Wer wird Millionär? - Das Lehrer-Special": Heute kämpfen Lehrer um die Million

"Wer wird Millionär"-Moderator Günther Jauch will heute im Lehrer-Special herausfinden, wie es um das Wissen der deutschen Lehrerschaft bestellt ist. Acht Pauker wagen sich in die Quizarena. Die WWM-Kandidaten kommen aus ganz Deutschland. Sie unterrichten an unterschiedlichsten Schulen wie Grund-, Real-, Berufsschule oder Gymnasium. Sie unterscheiden sich ebenfalls in den Fächerkombinationen und Kompetenzen. Mathe oder Sport, Chemie oder Deutsch - umfassende Kenntnisse im jeweiligen Fachbereich sind heute zu wenig.

Nur wer in allen Bereichen fit ist und ein enormes Universalwissen aufweist, hat die Chance auf die Million. Gewinn und Ruhm dürfen die Pädagogen natürlich für sich einstreichen. Genauso wie Hohn und Spott, sollte das Abenteuer bei "Wer wird Millionär? - Das Lehrer-Special" schon früh enden. Die Lehrer spielen für sich, nicht für ihre Schulen.

Lehrer Wagner belehrt Günther Jauch

Einer davon ist Pädagoge Wagner. Der rüffelt Jauch gleich zu Beginn seiner Quizrunde: "Ich würde hinweisen, dass mein Name falsch geschrieben ist. Groß- und Kleinschreibung hat man heute nicht mehr so, na?" WWM-Seele Jauch eilt sofort zum Täfelchen mit dem falsch geschriebenen Namen. "Ei, ei, ei. Jetzt wird er aber penibel. Daran soll's jetzt nicht scheitern. Ist es recht so?", feixt er zurück, während er den Rechtschreibfehler ausbügelt. Zuschauer dürften heute eine sehr unterhaltsame WWM-Sendung erleben. In dieser wartet auf die Lehrer ab 20.15 Uhr auf RTL ihre vielleicht härteste Prüfung.

Die ältesten Kandidaten aus 18 Jahren "Wer wird Millionär?" 1 / 4 Zurück Vorwärts Der älteste Kandidat, der 500.000 Euro gewonnen hat, war der 77-jährige Theodor Köster (Sendung am 24.02.12).

Der älteste Kandidat in einer regulären Show (der es auf den Stuhl geschafft hat) war Karlheinz Reher aus Aumühle, der am 10.02.2014 als 86-Jähriger ins Spiel kam und 125.000 Euro gewann.

Im „Oma-Opa-Enkel-Special“ spielte Opa Arno (89 Jahre) zusammen mit seiner Enkelin.

Der ältester Telefonjoker: WWM am 14.03.2016, Hans von Seggern beantwortet als 101-jähriger Telefonjoker die 125.000 Euro-Frage für seinen Sohn.

"Wer wird Millionär?" im TV und Stream sehen

Wie sich die Kandidaten am Montagabend geschlagen haben, können Sie live auf RTL oder über TV NOW im Stream verfolgen. Dort steht die Sendung auch noch eine Woche nach der Ausstrahlung zum kostenlosen Download zur Verfügung.

Themen Folgen