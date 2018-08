"Wer wird Millionär": Joker gehen nicht ans Telefon

vor 38 Min.

Das gab es so wohl auch noch nicht bei "Wer wird Millionär": Bei der zweiten Folge nach der Sommerpause ließen gleich zwei Telefonjoker die Kandidaten im Stich.

Am Montagabend hieß es wieder Raten bis zum Millionengewinn - ab 20.15 Uhr auf dem Privatsender RTL. Die zweite Folge "Wer wird Millionär" nach der Sommerpause stand an.

Moderator Günther Jauch stellte den Kandidaten knifflige Fragen, die auch zum Miträtseln daheim einluden. Nach dem "Abi-2018-Special" der vergangenen Woche gab es am Montag wieder eine reguläre Folge "Wer wird Millionär". Doch so ganz regulär lief es nicht.

Denn in der WWM-Folge ließen gleich zwei Telefon-Joker die Kandidaten im Stich und gingen nicht an den Apparat.

Kandidatin Theresa Korsch lag bei 8000 Euro, als sie dringend Hilfe brauchte. Als Telefon-Joker wählte sie ihren ehemaligen Lehrer. Der allerdings hatte nur den Anrufbeantworter laufen. Als Alternative half dann ihr Vater aus - und hatte die richtige Lösung. Doch eine Runde später war für die Bestatterin dann trotzdem Schluss.

Auch Kandidat Michael Starosta haderte mit seinem Telefon-Joker Bei der 32.000-Euro-Frage musste der 25-Jährige ebenfalls um Hilfe bitten - und bekam niemanden ans Telefon. Im Gegenteil: Er wurde sogar weggedrückt.

Aufgemuntert von Moderator Günther Jauch gab der Kanddiat dann auch ohne Joker eine Antwort, die Richtige. In der nächsten Runde musste er dann aber ebenfalls gehen.

"Wer wird Millionär" startete mit einem "Abi-2018-Special" aus der Sommerpause

Vergangene Woche hatte sich sich die Quizshow mit dem "Abi-2018-Special" aus der Sommerpause zurückgemeldet. Acht Kandidaten, die gerade erst ihr Abitur geschafft hatten, traten bei der Sendung an. In Erinnerung bleibt vor allem Jauchs Geständnis, wegen eines frisierten Mofas einmal vor Gericht gestanden zu haben, und die falsche Antwort eines Geschichtslehrers. Der riet Abiturientin Verena Mair aus Kaufbeuren auf die Frage, welche Sprache offizielle Amtssprache in der EU sei: "Österreichisch, zu 100 Prozent". Verena Mair traute dem nicht so Recht und hörte auf. Eine gute Entscheidung: Die richtige Antwort wäre maltesisch gewesen.

Im Herbst gibt es wieder ein Promi-Special bei "Wer wird Millionär"

Im Herbst ist derweil eine neue Folge des "Prominentenspecials" geplant. Die Sendung findet im Rahmen des RTL-Spendenmarathons statt. In der letzten Folge traten Comedian Chris Tall, Moderatorin und Journalistin Dunja Hayali sowie die Schauspieler Götz Otto und Olli Dittrich an. Wer im Herbst 2018 Teil des neuen "Prominentenspecials" sein wird, ist noch unklar. (AZ)

