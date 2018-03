vor 33 Min.

"Wer wird Millionär?": Kandidat will von 125.000 Euro "noch mal zum Zahnarzt" Panorama

Zwei Youtuber bei "Wer wird Millionär?": Die Internetstars "Lochis" sind zu Gast bei Günther Jauch. Und auch auf den Kandidaten-Stühlen sitzen diesmal Zwillinge.

"Wer wird Millionär?" läuft seit mehr als 18 Jahren auf RTL - da tut ein bisschen Abwechslung manchmal ganz gut. Am vergangenen Montagabend sorgte Moderator Günther Jauch in seiner populären Quiz-Show wieder für einen kurzfristigen Tapetenwechsel sorgen. Beim Zwillings-Special durften diesmal Zwillings-Geschwister gemeinsam raten. Einen doppelten Gewinn gab es dafür allerdings nicht: Nach wie vor ging es um den Gewinn von einer Million Euro. Neben Stephan und Michael Tönjes, die 125.000 Euro gewannen, waren auch Heidi Jung und Christl Lenk zu Gast auf den Quiz-Stühlen. Sie verließen die Show mit 32.000 Euro.

"Wer wird Millionär?" Zwillings-Special: Langnese-Zwillinge zu Gast

Den Anfang machten Stephan und Michael Tönjes, die vielen sogar schon bekannt sein dürften: Vor rund 20 Jahren waren die beiden in mehreren Werbe-Sendungen zu sehen; unter anderem in einer Werbung für Langnese-Eis. Mittlerweile arbeitet Stephan als Systemintegrator und Michael lebt in der Schweiz, ist Vater zweier Kinder und Student.

Gemeinsam spielen sich die Zwillinge souverän durch den Fragenkatalog - lediglich als Jauch wissen wollte, welche Steuer seit über 20 Jahren nicht mehr erhoben wird, kamen sie ins Straucheln. Ist es A) Umsatzsteuer, B) Erbschaftssteuer, C) Vermögenssteuer oder D) Lohnsteuer? Nach Einsatz des Telefonjokers und dem daher weisen Rat des Vaters, tippen die beiden Kandidaten mit B) Vermögenssteuer auf die richtige Antwort - und haben 64.000 Euro sicher. Auch die 125.000-Marke knacken sie noch, dann entscheiden sie, Schluss zu machen.

WWM: Zwillings-Kandidat will von Gewinn zum Zahnarzt

Die Kandidaten haben schon eine genaue Vorstellung davon, was sie mit dem Geld anstellen wollen. Während Stephan einen Hubschrauber-Führerschein machen will, ist Michael bescheidener: "Ich würde noch einmal gern zum Zahnarzt", sagte er nüchtern. Zuletzt sei er 2001 bei einer Untersuchung gewesen. Als Günther Jauch erschrocken die Augen aufreißt, erklärt Michael Tönjes: "In der Schweiz ist die Krankenversicherung sehr teuer. Man zahlt viel und kriegt wenig." Man zahle monatlich einen hohen Betrag, nur um dann beim Zahnarzt-Besuch erneut eine Eigenleistung von etwa 300 bis 400 Franken zu erbringen - das sei es ihm bislang nicht wert gewesen. Mit dem Gewinn wolle er noch in Köln am Flughafen zum Zahnarzt. Dort gebe es eine Walk-In-Clinic, erklärte er auf Jauchs ungläubigen Blick hin.

Der Moderator hatte auch einen Tipp für die beiden: Anstatt das Geld zu halbieren, sollte doch lieber der in Deutschland wohnhafte Stephan zunächst alles behalten und es seinem Bruder stückweise in die Schweiz überweisen - als Schenkung, denn dann müsse er keine Steuern zahlen. Nach kurzem Gelächter scherzte Stephan: "Ist das jetzt eine Anleitung zur Steuerhinterziehung, Herr Jauch?" Man wolle aber über die Idee nachdenken.

"Die Lochis" zu Gast bei "Wer wird Millionär?"

Im "Zwillings-Special" hatten "Die Lochis" einen Gastauftritt. Dahinter stecken die Brüder Roman und Heiko Lochmann, die seit 2011 Videos für Youtube produzieren. Und zwar äußerst erfolgreich. Mehr als 2,5 Millionen Menschen haben den Kanal der Youtuber abonniert und sehen dort regelmäßig Songparodien, eigene Musik und Sketche.

"Die Lochis" sind bei "Wer wird Millionär?" zu Gast. Bild: MG RTL D / Arya Shirazi

Zuletzt waren "Die Lochis" zweimal für den Musikpreis Echo nominiert, gingen auf Tour und erhielten den Digital Award der Goldenen Kamera.

Bei "Wer wird Millionär?" unterstützten "Die Lochis" Günther Jauch bei den Auswahlfragen, bei denen die Kandidaten am Anfang jeder Raterunde vier Begriffe in die richtige Reihenfolge bringen müssen.

"Wer wird Millionär?": Pocher, Gottschalk - und jetzt "Die Lochis"

Regelmäßig gibt es zum Beispiel ein Prominenten-Special - und auch schon prominente Millionen-Gewinner. Der Comedian Oliver Pocher beantwortete als erster Kandidat in einem "Prominentenspecial" am 30. Mai 2008 die Eine-Million-Euro-Frage richtig. Auch Thomas Gottschalk (2008) und Barbara Schöneberger (2011) räumten den Höchstgewinn bereits ab.

Die Joker bei "Wer wird Millionär?" 1 / 5 Zurück Vorwärts In der RTL-Quizsendung "Wer wird Millionär?" können Kandidaten zwischen vier Jokern wählen.

Joker 1 : die 50:50 Chance. Zwei falsche Antworten werden gelöscht.

Joker 2: Der Kandidat darf einen Freund oder Verwandten telefonisch um Rat bitten.

Joker 3: Das Studiopublikum beantwortet die Frage per Stimmkästchen. Daraus entsteht eine prozentuale Übersicht, der Kandidat kann sich am Ergebnis orientieren.

Die Risikovariante: Der Kandidat verzichtet auf die zweite Sicherheitsstufe (16.000 Euro). Er bekommt dafür einen vierten Joker: den Zusatzjoker. Ein Besucher aus dem Publikum kann dann die Frage lösen.

Momentan läuft die 41. Staffel von "Wer wird Millionär?". Die Sendung läuft montags um 20.15 Uhr auf RTL. Die nächsten Sendungen laufen am 26. März und am 9. April (mit dem Special: "Wer verdient eine zweite Chance?"). (AZ)

