06:58 Uhr

Wer wird Millionär? – Prominenten-Special: Kandidaten gestern

"Wer wird Millionär - Promi-Special mit Moderator Günther Jauch lief gestern am 19.11.20 im TV. Gäste, Regeln und Sendetermin - lesen Sie hier alle Infos in unserem Nachbericht.

"Wer wird Millionär" war gestern am 19.11.2020 wieder mit einem Promi-Special bei RTL zu sehen. Welche Gäste waren bei Günther Jauch? Hier der Nachbericht.

Von Elisa Jebelean

Im Rahmen des RTL-Spendenmarathons war "Wer wird Millionär" wieder mit einem Promi-Special zu sehen. Das Konzept: prominente Gäste versuchen so viel Geld wie möglich zu erspielen, denn jegliche Gewinne des Abends kamen einem guten Zweck zugute. Welche Promis waren bei Günther Jauch zum WWM-Special am 19. November eingeladen? Hier im Nachbericht erhalten Sie alle Infos zum neuen WWM-Promi-Special.

"Wer wird Millionär - Promi-Special: Der Sendetermin

Das Promi-Special von "Wer wird Millionär" war am Donnerstag, 19. November, auf RTL zu sehen. Wie üblich startete die Sendung zur Primetime um 20.15 Uhr. Sie dauerte in etwa zwei Stunden länger als die regulären WWM-Folgen und endete damit etwa gegen 23.30 Uhr. Gleich im Anschluss lief "RTL-Spendenmarathon - Die Hilfe der Stars".

Wer wird Millionär?: Gäste/Kandidaten beim Prominenten-Special - Nachbericht

Leichtathletin Sabrina Mockenhaupt trat zusammen im Team mit Fußballtrainer Ralf Rangnick an. "Ich habe gesagt, alleine setze ich mich nicht zu Günther Jauch - nachher stehe ich auf dem Schlauch. Ich habe eine Stilldemenz und ich vergesse sogar die einfachsten Namen. Daher ist der Ralf dabei", so die 39-Jährige. Auch Ralf Rangnick glaubte an das Team: "Zusammen sind wir stark."

Tennis-Legende Michael Stich hatte hohe Erwartungen an sich selbst: "Die Million ist das Ziel." So sah das auch Starkoch Steffen Henssler. Er trat bereits zum zweiten Mal beim WWM-Promi-Special an. Bei seiner letzten Teilnahme im Jahr 2013 konnte er 64.000 Euro für den guten Zweck erspielen. Johannes B. Kerner wollte selbstverständlich auch so viel gewinnen wie möglich, ihm war allerdings eines wichtig: die "Peinlichkeitsstufe" sollte überschritten werden.

Das sind die Gewinne der Gäste beim "Wer wird Millionär - Promi-Special":

Starkoch Steffen Henssler (48)

Gewinn: 64.000 Euro

Fernsehmoderator Johannes B. Kerner (55)

Gewinn: 125.000

Tennis-Legende Michael Stich (52)

Gewinn: 32.000 Euro

Leichtathletin Sabrina Mockenhaupt (39) und Fußballtrainer Ralf Rangnick (62)

Gewinn: 125.000 Euro

Regeln: So läuft das Promi-Special von "Wer wird Millionär"

Günther Jauch und RTL präsentierten am 19. November zum 41. Mal das Promi-Special. Die Spezialfolge lief vom Konzept her ähnlich ab, wie die regulären WWM-Folgen: Die Reihenfolge wurde durch Auswahlfragen bestimmt - der schnellste Promi durfte als Erster zum Fragen-Marathon antreten. Der Unterschied war jedoch, dass alle Kandidaten eine Chance bekommen.

Bisher haben nur drei Promi-Gäste die Million gewonnen: Thomas Gottschalk (2008), Oliver Pocher (2008) und Barbara Schöneberger (2011). Mehr zu Moderator Günther Jauch finden Sie hier: Wer wird Millionär? Günther Jauch im Porträt.

Wir möchten wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.

Themen folgen