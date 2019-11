vor 33 Min.

"Wer wird Millionär - Prominenten-Special": Kandidaten heute am 21.11.19

Heute Abend läuft eine neue Folge "Wer wird Millionär? – Prominenten-Special" im TV. Alle Infos rund um die Kandidaten der Show am 21.11.19 gibt es hier in der Vorschau.

Bei RTL findet heute am 21.11.19 wieder der alljährliche Spendenmarathon statt. Dazu wird auch diesmal eine besondere Show im TV ausgestrahlt: Das "Wer wird Millionär - Prominenten-Special". Dabei stellen sich mehrere Promis den Quiz-Fragen von Moderator Günther Jauch , um durch richtige Antworten möglichst viel Geld zu erspielen. Es ist bereits das 39. Prominenten-Special in der Geschichte von "Wer wird Millionär". Bislang konnten sich die prominenten Kandidaten schon mehr als 26 Millionen Euro für den guten Zweck sichern.

Welche Kandidaten beim heutigen "Wer wird Millionär? – Prominenten-Special" antreten und alle weiteren Infos zur Sendung heute am 21.11.19, finden Sie hier in unserer Vorschau.

Vorschau: Kandidaten beim "Wer wird Millionär? – Prominenten-Special" heute am 21.11.19

Hubertus Heil, Bundesminister für Arbeit und Soziales

Einer der Kandidaten der heutigen Ausgabe von "Wer wird Millionär? – Prominenten-Special" ist Bundesminister Hubertus Heil. Er hofft, möglichst viel Geld für den guten Zweck erspielen zu können. Auf Risiko, will er dabei allerdings nicht gehen: "Wenn ich weit komme, dann werde ich gut überlegen, damit ich das Preisgeld nicht wieder verspiele."

Jeanette Biedermann, Sängerin

Mit dabei ist auch Sängerin und Schauspielerin Jeanette Biedermann. Für "Wer wird Millionär" hat sie sich allerdings nicht extra vorbereitet, die Fragen seien dafür zu weit gefächert. Die 39-Jährige ist im Gegensatz zu Bundesminister Heil auch dazu bereit zu zocken: " Ich spiele auf Risiko, denn wir brauchen echt viel Geld. Ich werde auf jeden Fall alles geben, damit ich wirklich viel Geld für den guten Zweck erspiele."

Thomas Hermanns, Moderator

Hermanns hat schon bei diverse Quiz-Sendungen mitgemacht - jetzt endlich hat er es auch auf den Stuhl von Günther Jauch geschafft. Trotz seiner Spielshow-Erfahrung ist der 56-Jährige vor der Sendung aufgeregt: "Das Schlimmste wäre, wenn man schon bei den Anfangswitzfragen rausfällt. Wenn man den Witz nicht versteht, weil man so angespannt ist und das sind ja immer so lustige Fragen." Hermanns hofft in solchen Situationen auf die Hilfe des Moderatoren: "Ich gucke dann einfach tief in Günthers Augen und denke er wird mir schon Signale senden."

Sebastian Fitzek, Bestsellerautor

Auch beim "Wer wird Millionär? – Prominenten-Special" dabei ist der Schriftsteller Sebastian Fitzek. Er hofft auf sein Allgemeinwissen vertrauen zu können, besonders fürchtet er sich aber vor Fragen im Bereich Literatur. Schließlich könne man sich als Autor bei solchen Fragen am meisten blamieren. Der 48-Jährige will außerdem auf sein, oft loses, Mundwerk achten.

Diese Kandidaten konnten beim "Wer wird Millionär? – Prominenten-Special" bereits die Million gewinnen

Bislang konnten nur drei Prominente die Million bei "Wer wird Millionär?" gewinnen. Thomas Gottschalk im Jahr 2008, Oliver Pocher im selben Jahr und Barbara Schöneberger im Jahr 2011. Der letzte Sieg eines Promis liegt nun also schon acht Jahre zurück. Ob es heute einer der vier Kandidaten schafft?

Die neue Folge "Wer wird Millionär? – Prominenten-Special" läuft heute Abend am Donnerstag, 21.11.19, um 20.15 Uhr auf RTL.

