"Wer wird Millionär?": Wer ist beim Prominenten-Zocker-Special dabei?

RTL kommt demnächst mit einem Doppel-Hammer: Bei "WWM" werden gleich zwei Special-Versionen kombiniert. Wir sagen Ihnen, wann die Show steigt und welche Gäste dabei sind.

"Prominenten-Zocker-Special" bei "WWM": Zum ersten Mal kombiniert RTL zwei seiner bewährten Special-Formate von "Wer wird Millionär?", nämlich die Promi- und die Zocker-Version. Die Gäste sind ausnahmslos TV-Hochkaräter. Hier erfahren Sie ihre Namen - und natürlich auch den TV-Termin.

"Wer wird Millionär?" Zu welchem TV-Termin läuft das Prominenten-Zocker-Special?

RTL hat die Show für Pfingstmontag, 24. Mai 2021, angekündigt. Sendebeginn ist selbstverständlich zur Primetime - um 20.15 Uhr.

Welche Gäste nehmen am Prominenten-Zocker-Special von "Wer wird Millionär" teil?

Wer spielt um die zwei Millionen Euro für den guten Zweck? Diese Stars der deutschen Fernsehlandschaft muss man wohl niemandem mehr näher vorstellen:

Thomas Gottschalk, WWM Promi-Millionär von 2008

Thomas Gottschalk Foto: TVNow/Stefan Gregorowius

Gottschalk hat sich zu dieser speziellen Ausgabe von WWM offenbar noch nirgends öffentlich geäußert. Will er den Moderator und seine Gegner vielleicht mit irgendwas Unerwartetem überrumpeln?

Oliver Pocher, WWM Promi-Millionär von 2008

Pocher outet sich im Interview freimütig als Zocker. In Wissensspielen und Quizrunden, sagt er, schneide er immer sehr gut ab - WWM sei also durchaus "sein Ding". Von einem Scheitern bei 500 Euro - oder hier im Zocker-Special bei 1000 Euro - hält er gar nichts. Seine gute Allgemeinbildung führt er auch darauf zurück, dass er sich ständig in allen denkbaren Medien tummelt - als Nutzer.

Er will auch diesmal wieder alles wagen: "Es hat schon etwas gedauert, bis ich das zweite Mal hier auftrete. Das könnte eine teurere Veranstaltung für den Abend werden, aber ich bin gespannt. Ich hoffe wieder so weit wie möglich zu kommen. Dass man die Million einmal gewonnen hat, war auf jeden Fall mehr oder weniger 'Once in a Lifetime'. Aber zwei Millionen hört sich auch gut an!"

Barbara Schöneberger, WWM Promi-Millionärin von 2011

Barbara Schöneberger Foto: TVNow/Stefan Gregorowius

Die Revolverschnauze mit Studium an der Uni Augsburg (kein Abschluss) gibt sich entspannt: "Ich setze mich auf den Stuhl, versuche den Bauch einzuziehen und die ganze Zeit von der Seite gut auszusehen. Ich werde alles geben, was ich habe."

Anke Engelke war noch nie bei WWM Promi-Millionärin

Die begnadete Komödiantin ist eine Art Stammgast bei WWM - bereits satte sieben Mal saß sie bei Günther Jauch auf dem heißen Stuhl. Für die begehrte Million hat es bei ihr aber nie gereicht. Immerhin: Viermal 500.000 € und zweimal 125.000 € hat sie schon abgeräumt. Beim letzten Mal (im Prominenten-Special 2020) knallte sie von fast schon greifbaren 125.000 € auf traurige 500 € runter. Die Sendung beendete sie damals mit dem Satz: "Dann muss ich wohl wiederkommen." Gesagt, getan.

Zur bevorstehenden Pfingst-Show 2021 sagte sie im RTL-Interview: "Natürlich möchte ich die zwei Millionen gewinnen… Ich bin einfach ein großer Spiel- und Wissensfan. Ich lerne gerne dazu und bekomme gespiegelt, was ich nicht weiß. Das kann ein bisschen frustrierend sein, aber unterm Strich geht man schlauer raus."

Die Regeln vom "Zocker-Special" bei WWM im Überblick

Die Regeln des Zocker-Specials sind für die Kandidaten riskanter als bei herkömmlichen "Wer wird Millionär?"-Sendungen. Wie im klassischen Format gibt es 15 Fragen und vier Joker, die allerdings erst ab der zehnten Frage genommen werden dürfen. Die einzige Sicherheitsstufe liegt ebenfalls gefährlich tief: 1000 Euro nehmen Kandidaten mit, die auf dem Weg zu zwei Millionen Euro scheitern. Das nämlich ist der Clou beim großen Zocker-Special: Es gibt nicht wie üblich nur eine, sondern gleich zwei Millionen Euro zu gewinnen.

Ab Frage 10 für 32.000 Euro stehen die bekannten Joker (Telefon, 50:50, Publikum, Zusatzjoker) zur Verfügung. Falls zuvor ein "Moment der absoluten Ahnungslosigkeit" einsetzt, können Kandidaten auch vor Frage 10 einen der Joker ziehen. Allerdings entfallen dann alle anderen ersatzlos.

Kenner der Quizshow glauben übrigens eine weitere kleine Abweichung von den herkömmlichen Regeln der Quizshow bemerkt zu haben: Der Schwierigkeitsgrad sämtlicher Fragen bis zur Durchschnauf-Stufe 10 scheint durchweg unter dem normalen Niveau von WWM zu liegen. Ganz offensichtlich hat RTL oder Jauchs ehemalige Produktionsgesellschaft i+u TV die Fragenredakteure von Mind The Company angewiesen, den Kandidaten ihren Weg ans rettende Ufer mit nicht gar zu schroffen Klippen zu spicken. Ab Stufe 10 gibt es dann allerdings keine Gnade mehr: Fortan gilt wieder die gewohnt knifflige Fragestellung - kleinere und größere Fallstricke eingeschlossen.

