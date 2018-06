vor 17 Min.

"Wer wird Millionär?": Waldi scheitert erneut als Joker bei Fußballfrage Panorama

Vier Promis nahmen am Montagabend bei "Wer wird Millionär?" im "Promi-Special" mit Günther Jauch teil. Wer sich besonders blamierte, lesen Sie hier.

Am Montagabend ging es bei "Wer wird Millionär?" um den guten Zweck. Vier Prominente nahmen auf dem WWM-Stuhl bei Günther Jauch Platz. Mit dabei waren Journalistin Dunja Hayali, Comedian Chris Tall und die Schauspieler Olli Dittrich und Götz Otto. Dittrich war bereits zum zweiten Mal Gast in der Sendung. 2013 gewann er bereits 64.000 Euro.

Ähnlich lief es für den Schauspieler bei seinem zweiten Anlauf. 64.000 Euro gingen an die Organisation "Children for Tomorrow". Chris Tall schaffte es sogar eine Stufe weiter und erspielte 125.000 Euro für das Kinderhilfswerk "Magic Moments". Die gleiche Summe stand am Ende auch auf dem Konto von Dunja Hayali. Die 32.000 Euro, die Götz Otto bei Günther Jauch gewann, gehen an "Amref Flying Doctors" und "SOS Kinderdorf e.V.".

Ein Déjà-Vu hatte die Sendung auch zu bieten. Einmal mehr blamierte sich der Sportreporter Waldemar Hartmann. Er sollte Chris Tall als Telefonjoker bei einer Fußballfrage behilflich sein. "Welches ist die einwohnerreichste Stadt, die noch nie einen Erstligisten im Männerfußball stellte?", war gefragt. Hartmann konnte sich nicht zwischen den Antworten "Bonn" und "Fürth" entscheiden - als gebürtiger Nürnberger. Doch mithilfe des 50:50-Jokers kam Chris Tall dann doch noch auf die richtige Antwort "Bonn".

"Wer wird Millionär?": Wer trat beim letzten "Promi-Special" an?

Im Rahmen des RTL-Spendenmarathons traten beim letzten "Promi-Special" im vergangenen November Moderator Matthias Opdenhövel, Comedian Michael Mittermeier, Moderatorin Ruth Moschner und die Ehrlich Brothers bei Günther Jauch an. Insgesamt erspielten sie dabei 439.000 Euro. Die Ehrlich Brothers gewannen 64.000 Euro, Michael Mittermeier, Ruth Moschner und Matthias Opdenhövel sogar 125.000 Euro.

RTL: "Wer wird Millionär?" geht jetzt in die Sommerpause

Das "Prominenten-Special" war die letzte Folge von "Wer wird Millionär?" vor der Sommerpause. Bereits zum 36. Mal traten Promis bei WWM an. Drei haben es bisher geschafft, die Million abzuräumen: Thomas Gottschalk (2008), Oliver Pocher (2008) und Barbara Schöneberger (2011). 26 Millionen Euro kamen insgesamt für den guten Zweck zusammen.

Die jeweils zuletzt ausgestrahlte Folge ist auf TV NOW eine Woche lang gratis zu sehen. Seit einiger Zeit bietet RTL übrigens auch ein "Trainingslager" im Internet an. Interaktiv können entweder aktuelle Fragen die aus den letzten Sendungen gespielt werden. Zum Trainingslager gelangen Sie hier. (AZ)

Die Joker bei "Wer wird Millionär?" 1 / 5 Zurück Vorwärts In der RTL-Quizsendung "Wer wird Millionär?" können Kandidaten zwischen vier Jokern wählen.

Joker 1 : die 50:50 Chance. Zwei falsche Antworten werden gelöscht.

Joker 2: Der Kandidat darf einen Freund oder Verwandten telefonisch um Rat bitten.

Joker 3: Das Studiopublikum beantwortet die Frage per Stimmkästchen. Daraus entsteht eine prozentuale Übersicht, der Kandidat kann sich am Ergebnis orientieren.

Die Risikovariante: Der Kandidat verzichtet auf die zweite Sicherheitsstufe (16.000 Euro). Er bekommt dafür einen vierten Joker: den Zusatzjoker. Ein Besucher aus dem Publikum kann dann die Frage lösen.

Lesen Sie dazu auch:

Themen Folgen