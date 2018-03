20:35 Uhr

"Wer wird Millionär?" heute: Kandidatin ist wegen Wette dabei Panorama

Montags versuchen sich Kandidaten bei "Wer wird Millionär?" an den 15 Fragen bis zur Million. Andrea Behrendt hat heute Abend eine besondere Motivation.

Von Sven Koukal

Niklas Pyrlik hat heute Abend Großes vor: Der 18-jährige Physikstudent aus Hamburg steht bei der neuesten Folge "Wer wird Millionär?" vor der 125.000-Euro-Frage. Schafft er den Sprung zum großen Geld nicht, geht für ihn die Welt nicht unter, wie er während der Show erklärt: "Als Student freue ich mich auch über 500 Euro."

"Wer wird Millionär?" heute: Wegen einer Wette hat sich Andrea Behrendt beworben

Da für den jungen Mann nur noch wenige Fragen offen sind, warten die nächsten Kandidaten schon sehnsüchtig auf die Auswahlrunde. Mit dabei ist unter anderem Andrea Behrendt aus Wentorf bei Hamburg (Gemeinde in Schleswig-Holstein). Warum sie überhaupt zum kleinen Kreis derjenigen zählt, die die Chance bekommen, auf dem berühmten Stuhl gegenüber von Moderator Günther Jauch zu sitzen, hat einen besonderen Grund: Sie hat sich wegen einer Wette beworben und möchte nicht in die Verlegenheit geraten, Ehrenschulden begleichen zu müssen. Auch Oliver Lison aus Köln versucht am Abend sein Glück, die vier Antworten in die richtige Reihenfolge zu bringen.

Regeln bei WWM: So funktioniert´s

Die Auswahlrunde: Zu Beginn einer jeden Runde stellt Günther Jauch eine Frage, bei der die Kandidaten vier Antworten in die richtige Reihenfolge bringen müssen. Hier ein Beispiel: "Sowjetunion - oder auch...?" A. SR, B: d, C:U, D: S. Richtig zusammengesetzt kommt die Lösung "UdSSR" heraus. Wer die Frage am schnellsten beantwortet, darf auf dem heißen Stuhl Platz nehmen und um eine Million Euro spielen.

Die Hauptrunde: 15 Fragen müssen die Kandidaten bei "Wer wird Millionär?" korrekt beantworten, um am Ende des Abends mit einer Million Euro nach Hause zu gehen. Zu jeder Frage bietet Günther Jauch vier Antwortmöglichkeiten an, von denen aber nur eine richtig ist. Je weiter die Kandidaten kommen, um desto mehr Geld spielen sie. Geht es bei der ersten Frage noch um 100 Euro, spielen sie bei Frage fünf schon um 1000, bei Frage zehn bereits um 16.000 Euro. Je höher die Gewinnsumme, desto schwieriger die Frage.

Die Joker: Jeder Kandidat hat in der klassischen Spielvariante drei Joker: der Publikumsjoker, der Telefonjoker und der 50:50-Joker. Beim Publikumsjoker darf der Kandidat die Frage ans Publikum weitergeben. Die Zuschauer können dann per Knopfdruck für eine der vier Lösungen stimmen. Ob der Kandidat schließlich die Antwortmöglichkeit mit den meisten Stimmen auswählt, darf er selbst entscheiden. Mit dem Telefonjoker darf der Kandidat eine Person anrufen, die er zuvor ausgewählt hat. Der Angerufene hat dann 30 Sekunden Zeit, einen Tipp - oder sogar die richtige Antwort - zu geben. Beim 50:50-Joker fallen zwei falsche Antwortmöglichkeiten weg. Stehen bleiben also die richtige und eine falsche Antwort.

Die Sicherheitsstufen: In der klassischen Variante von "Wer wird Millionär?" gibt es zwei Sicherheitsstufen: Die eine liegt bei 500 Euro, die zweite bei 16.000 Euro. Wenn der Kandidat eine Frage falsch beantwortet, fällt er automatisch auf die letzte Sicherheitsstufe zurück und das Spiel ist für ihn zu Ende. Der Kandidat hat aber auch jederzeit die Gelegenheit aufzuhören. In diesem Fall darf er die Summe mit nach Hause nehmen, die er bisher erspielt hat.

Die Risikovariante: Schafft es ein Kandidat zu Günther Jauch auf den heißen Stuhl, kann er sich auch für die Risikovariante statt der klassischen Spielvariante entscheiden. Dann bekommt er einen zusätzlichen Joker sowie eine erweiterte Option für den Telefonjoker. Wählt der Kandidat den Zusatzjoker, wird die Frage an das Publikum vor Ort gestellt. Die Zuschauer, die die richtige Antwort zu wissen glauben, stehen auf. Der Kandidat sucht sich eine Person heraus, dessen Antwort gilt - egal ob richtig oder falsch. Beim Telefonjoker hat der Spieler in der Risikovariante die Option, auf eine zufällig ausgewählte Nummer aus einer Stadt auszuweichen. Bei der Risikovariante von "Wer wird Millionär?" fällt jedoch die zweite Sicherheitsstufe weg: Bei einer falschen Antwort fällt der Kandidat also immer auf 500 Euro zurück.

"Wer wird Millionär?": Ganze Folge als Wiederholung bei TV Now

Die jeweils zuletzt ausgestrahlte Folge ist auf TV Now gratis zu sehen. Seit einiger Zeit bietet RTL übrigens auch ein "Trainingslager" im Internet an. Interaktiv können entweder aktuelle Fragen die aus den letzten Sendungen gespielt werden. Zum Trainingslager gelangen Sie hier.

Lesen Sie dazu auch:

Themen Folgen