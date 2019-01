vor 6 Min.

"Wer wird Millionär" stimmt heute auf das Dschungelcamp ein Panorama

"Wer wird Millionär" bei RTL präsentiert sich heute am 11.1.19 im Dschungelfieber. Denn Günther Jauch stimmt auf die danach folgende IBES 2019-Staffel ein.

Bei "Wer wird Millionär" heute bei RTL beweisen sich die Kandidatinnen und Kandidaten von Günther Jauch in einer grünen Oase. Denn direkt im Anschluss an die Quizshow folgt am Abend die erste Folge des RTL Dschungelcamps 2019.

Moderator Jauch stimmt mit seinem "Wer wird Millionär?"-Zocker Spezial die Zuschauer also auf den Dschungel ein. Das Studio verwandelt sich um 20.15 Uhr in eine "grüne Oase des Wissens", so der Sender, und bildet so die Brücke zur nachfolgenden RTL-Show aus dem australischen Busch.

Ob es bei den Fragen bei WWM auch um das Dschungelcamp und seine mehr oder weniger bekannten Teilnehmer geht, verriet der Kölner Sender im Vorfeld nicht. Im Trailer zur Sendung wurden lediglich zwei Kandidaten gezeigt - ein schlagfertiger junger Mann, der Jauch mal eben um einen Prosecco bat, und eine junge Frau, die der Verzweiflung nahe schien.

Wer wird Millionär heute am 11.1.19 bei RTL

Die Regeln bei 'Wer wird Millionär' dürfte inzwischen jeder kennen, gibt es die Quizshow doch schon seit fast 20 Jahren. Der zuvor durch ein kleines Quiz ermittelte Kandidat muss aus vier möglichen Antworten die richtige auswählen. Schafft er’s, folgt die nächste Frage. Ist die Antwort falsch, ist das Spiel vorbei.

Die Schwierigkeitsstufe steigt von Frage zu Frage, gleichzeitig aber wird auch die Gewinnsumme immer höher- von 50 Euro bis zu einer Million Euro. Mit 15 richtig beantworteten Fragen kann der Kandidat also Millionär werden. Das allerdings geschieht sehr, sehr selten.

Die Joker bei "Wer wird Millionär?" 1 / 5 Zurück Vorwärts In der RTL-Quizsendung "Wer wird Millionär?" können Kandidaten zwischen vier Jokern wählen.

Joker 1 : die 50:50 Chance. Zwei falsche Antworten werden gelöscht.

Joker 2: Der Kandidat darf einen Freund oder Verwandten telefonisch um Rat bitten.

Joker 3: Das Studiopublikum beantwortet die Frage per Stimmkästchen. Daraus entsteht eine prozentuale Übersicht, der Kandidat kann sich am Ergebnis orientieren.

Die Risikovariante: Der Kandidat verzichtet auf die zweite Sicherheitsstufe (16.000 Euro). Er bekommt dafür einen vierten Joker: den Zusatzjoker. Ein Besucher aus dem Publikum kann dann die Frage lösen.

Einzig erlaubte Hilfsmittel der Kandidaten von 'Wer wird Millionär?' sind Joker wie der Telefon-, Publikums, 50:50- sowie der Zusatzjoker. Beim Telefonjoker darf der Kandidat jemanden anrufen, der ihm bei der Beantwortung der Frage behilflich sein darf oder mit dem Zusatzjoker aus dem Publikum einen Helfer wählen.

Beliebt ist WWM aber vor allem wegen seines Moderators Günther Jauch, der sich mit seinen Kandidaten auf dem Platz gegenüber gerne schlagfertige Duelle liefert.

Beliebte Varianten von 'Wer wird Millionär?' sind die Specials, etwa mit Abiturienten, Prominenten - oder wie heute eben im Vorfeld von besonderen Sendungen wie Dschungelcamp 2019. (AZ)

Themen Folgen