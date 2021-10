Werbeaktion

Spargel und Schweinefüße in Prada-Papier

Prada auf dem Wochenmarkt? Wer an die italienische Luxusmarke dent, dem kommt wohl als Erstes teure Mode in den Sinn. In Shanghai dürfte sich das nun aber geändert haben.

Die italienische Luxusmarke Prada hat in Shanghai einen gewöhnlichen Markt für eine Werbekampagne in Beschlag genommen. Auf dem Wuzhong-Markt in der Hafenstadt gab es bis Sonntag Gemüse, Obst oder auch Fleisch und Blumen in Papier oder Tüten im Prada-Design. Die Modemarke hatte den Marktständen das besonders gedruckte Packmaterial kostenlos zur Verfügung gestellt. Die zweiwöchige Aktion unter dem Motto "Fühlt sich wie Prada an" stieß aber auf gemischte Reaktionen besonders der Händler und regulären Besucher, da Tausende modebewusste, junge Leute den Markt überschwemmten, meist nur um Selfies zu machen und diese in sozialen Medien posteten. Einige kommentierten ihre Fotos mit "modischster Markt" oder "Es ist das einzige von Prada, das ich mir leisten kann". Viele kauften nicht einmal etwas. Manche Händler waren verärgert, weil die trendigen Besucher das normale Geschäft störten oder das Gemüse für Fotos anfassten. In chinesischen Medienberichten nannte ein Sozialforscher die Werbeaktion "Invasion des Konsumverhaltens in das Alltagsleben". © dpa-infocom, dpa:211010-99-547754/2 (dpa)

