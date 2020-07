vor 46 Min.

Werden die Unis in Deutschland durch die Corona-Krise digitaler?

Plus Verwaiste Hörsäle und Seminare im Stream: Durch Corona sind Universitäten zu Kreativität gezwungen. Was das bringt - und warum es noch ein weiter Weg zum digitalen Lernen ist.

Von Jakob Stadler

"Ich bin sicher, dass es durch die coronabedingte Digitalisierung einen Schub geben wird", sagt Wolfram Ressel, Rektor der Universität Stuttgart und Vorsitzender der TU9, des Verbandes der neun führenden Technischen Universitäten in Deutschland. Die Unis in Deutschland hätten "das Beste aus der Situation gemacht", findet Nicolas Apostolopoulos, E-Learning-Experte und Professor an der Freien Universität Berlin. Er sagt allerdings auch: "Aber das ist nicht ausreichend, um von einer wirklichen Digitalisierung der Lehre zu sprechen." Jarl Hengstmengel, Mitglied im Vorstand des Asta Augsburg (Allgemeiner Studierendenausschuss) und dessen Öffentlichkeitsreferent, fasst zusammen: "Es ist ein sehr besonderes Semester."

Das Studium hat sich massiv verändert. Die Hörsäle verwaisen. Die Studierenden sitzen zu Hause, jeder vor seinem Rechner. Wegen der Corona-Krise findet die Uni fast ausschließlich online statt.

Digitalisierung an den Unis: Wo stehen wir?

Inzwischen hat sich einiges eingespielt, das Unis und Studenten zum Start des ersten digitalen Semesters überforderte. "Wir mussten innerhalb kürzester Zeit vollkommen auf digitale Lehre umstellen", erinnert sich Wolfram Ressel von der Uni Stuttgart. An den ersten Tagen habe es noch "an einigen Standorten geknirscht". Zehntausende Studenten und Dozenten mussten die Lehre plötzlich über Systeme organisieren, die ursprünglich als Unterstützung, aber nicht als Ersatz für den Präsenzunterricht gedacht waren. Doch die größeren technischen Probleme seien erstaunlich schnell gelöst worden, erzählt Ressel. Die Unis kauften Server hinzu und begannen, Vorlesungen abzufilmen, sodass diese online gestreamt werden können.

Ganz von null mussten die Unis nicht starten, erklärt E-Learning-Experte Apostolopoulos. "Universitäten haben eine technologische Infrastruktur, die zumindest ermöglicht hat, elektronische Verbindungen zwischen Dozenten und Lernenden herzustellen", sagt er. Doch das, was in der Wissenschaft unter digitalem Lernen verstanden wird, sei das noch nicht, so der Berliner Professor. Man habe lediglich die bisherigen Formate online zur Verfügung gestellt. "Das hat man früher Lehrveranstaltungs-Konserven genannt", sagt er. "Aber wir wissen, dass dieses Format didaktisch schlechter geeignet ist als Präsenzveranstaltungen." Studierende könnten sich auf aufgezeichnete Vorlesungen weniger gut konzentrieren. Und Dozenten seien es nicht gewohnt, vor einem leeren Raum zu unterrichten – auch das wirke sich negativ auf die Qualität aus. Das Problem sei, dass sich zu wenige Menschen vor der Krise mit den Möglichkeiten der digitalen Lehre beschäftigt hätten - jetzt, als man dazu gezwungen war, habe die Zeit gefehlt.

Asta-Vorstandsmitglied Hengstmengel betont, dass er nur für die Uni Augsburg beurteilen könne, wie diese sich in der Corona-Krise entwickle. Als digitalen Vorreiter habe er sie bisher nicht wahrgenommen: "Die Uni war hinterher, was die Digitalisierung angeht." So habe sich der Asta schon länger dafür eingesetzt, dass Vorlesungen aufgezeichnet werden. Das sei am Geld gescheitert, an den Kapazitäten oder auch am Know-how in den Lehrstühlen. Jetzt gehe es hingegen ganz schnell. "Die Lehrstühle lernen einiges dazu", sagt Hengstmengel.

Wie kann digitales Lernen aussehen – jetzt und in Zukunft?

Es habe natürlich auch viele Universitäten, Lehrstühle und Dozenten gegeben, die schon vor der Krise digitale Methoden angewandt hatten, sagt Apostolopoulos. Und die seien nun, als das Coronavirus sie zur Online-Lehre zwang, im Vorteil gewesen. "Sie kannten die Tools. Sie konnten den Studierenden Materialien zum Selbststudium zur Verfügung stellen. Sie wussten, wie sie mit Übungsaufgaben und anderen Methoden den Unterricht digital begleiten können."

Dass der Dozent einen großen Unterschied macht, berichtet auch Augsburgs Asta-Vorstand Hengstmengel. "Es gibt Professoren, die sehr darauf bedacht sind, mit den Studierenden in den Austausch zu treten", beschreibt er als positives Beispiel. So gebe es Lehrende, die Online-Sprechstunden anbieten oder Fragerunden in ihre gestreamten Vorlesungen einbauen. Sie wollten so herausfinden, wie gut die ungewohnte Situation gemeistert wird. Einige Studierende würden die Möglichkeiten, den kurzen Draht zum Lehrenden, nutzen. "Aber Fragen werden insgesamt deutlich weniger gestellt als bei Präsenzveranstaltungen", erklärt Hengstmengel, der selbst an der Uni Augsburg studiert.

Während der Vorlesung Fragen über digitale Tools einspielen zu lassen, ist schon einmal ein Anfang auf dem Weg von der Online-Lehre zum echten digitalen Lernen. "Wo wir beim digitalen Lernen hinwollen, ist das sogenannte Blended Learning, also das Integrierte Lernen in der sinnvollen Kombination von Präsenzveranstaltungen und E-Learning", erklärt Uni-Rektor Ressel. Interaktives Lernen also, das die Möglichkeiten digitaler Tools nutzt. Neben Chats und Videos würden dazu unter anderem auch Übungsaufgaben gehören, die die Studenten direkt am Rechner bearbeiten. "Wir brauchen da spezielle Didaktik-Kurse", sagt Ressel. Und weil sich onlineaffine Studenten teilweise besser mit digitalen Lern- und Lehrmöglichkeiten auskennen, hätten diese in Stuttgart Kurse für Dozenten angeboten. "Das wird auch angenommen. Die machen für die Lehrenden eine Art Nachhilfe – und das funktioniert."

Wo liegen die Grenzen des digitalen Lernens?

Ressel warnt allerdings: "Das hat alles auch seine Grenzen." Einmal gebe es bestimmte Fachrichtungen, in denen eine rein digitale Lehre nicht vorstellbar sei. "Ein Chemiker, der nie ein Reagenzglas in der Hand hatte, ein Mediziner, der die Anatomie nicht auch an Leichen gelernt hat – sind das die Experten, die wir uns vorstellen?", fragt er. Auch in den Geisteswissenschaften sei eine Diskussion mit den Kommilitonen etwas, das nur schwer digitalisiert werden könne. Hinzu komme der nicht zu unterschätzende soziale Aspekt. "Der Mensch ist ein kommunikatives Wesen. Er braucht die Kommunikation, um sich weiterzuentwickeln." Selbst an Deutschlands größter Fernuni, der Fernuni Hagen, gebe es einzelne Präsenztermine.

Hengsmengel erklärt, dass sich das auch auf die Motivation der Studierenden auswirke. "Es macht eine Menge aus, ob man an die Uni fährt und dort seine Freunde und Kommilitonen trifft, oder alleine lernt." Und auch, wenn er es als Vorteil betrachtet, dass nun bestimmte Angebote jederzeit über das Netz abrufbar sind, sei das eben nicht in jedem Fall mit Seminaren an der Uni zu vergleichen. "Formate, die sehr auf die persönliche Kommunikation ausgelegt sind, lassen sich schwer ersetzen."

Wohin die Reise einmal gehen könnte, erklärt E-Learning-Experte Apostolopoulos. Je besser digitale Lehrangebote von Unis werden, desto mehr stünden sie in Konkurrenz zu Dozenten. Schließlich kann ein durch künstliche Intelligenz unterstützter Onlinekurs theoretisch von Tausenden gleichzeitig belegt werden – und auch nicht nur im näheren Umfeld der Hochschule. "Wenn man zehn Kilometer überbrücken kann, kann man auch 1000 Kilometer überbrücken." Ein Problem könne das für diejenigen Lehrenden werden, denen es ohnehin an Charisma fehlt und die nicht gerade die geborenen Vermittler sind. "Wenn man es nicht gut kann, werden die Automaten besser sein." Eine Entwicklung in diese Richtung könnte auch durch Sparpolitik der Regierungen beschleunigt werden. Gerade Erstsemester-Vorlesungen, die sich in vielen Bereichen von Universität zu Universität kaum unterscheiden, könnte man viel kostengünstiger anbieten. Weil sich der Stoff kaum ändert, könnte sich hier sogar eine einmal didaktisch und inhaltlich gut erstellte Vorlesung für viele Jahre eignen, so Apostolopoulos.

Das würde noch nicht einmal heißen, dass die Studierenden nicht richtig betreut wären. Denn Lernprogramme mit künstlicher Intelligenz könnten durchaus erkennen, was einem Studierenden Schwierigkeiten macht, die Übungen daran anpassen und zusätzliche Hilfen anbieten. So könnte eine deutlich individuellere Lehre ermöglicht werden, als in großen Präsenz-Veranstaltungen. Das sei allerdings nichts, was sich besonders schnell umsetzen lasse – denn dafür wäre es nötig, zu verfolgen, wie die Studierenden lernen. Apostolopoulos kennt Umfragen dazu – und die Antworten. "Die Studenten wollen nicht getrackt werden", sagt er. Auch wenn man ihnen versichere, dass die Daten später gelöscht werden. Doch in zehn, vielleicht 15 Jahren könne das wieder ganz anders aussehen.

Wie viele Daten Studierende bereit sind anzugeben, spielt auch bei den Möglichkeiten einer Fernprüfung eine große Rolle. Denn es ist das eine, aus einem WG-Zimmer heraus an einer Vorlesung teilzunehmen. Etwas komplett anderes ist es, sie in dieser Umgebung eine Prüfung schreiben zu lassen - schließlich muss die Uni überprüfen können, dass die Aufgaben ohne unerlaubte Hilfen gelöst werden. Unmöglich ist das nicht: Der Fachbegriff für diese Fernprüfungen lautet Online Proctored Exam (beaufsichtige Online-Prüfung), genutzt haben die verschiedenen Programme bisher vor allem Fernunis. Der Studierende muss, um zu beweisen, dass er nicht betrügt, einiges an Daten preisgeben. So kann ein Prüfer während der Prüfung auf den eigenen PC zugreifen, um zu überprüfen, was der Studierende dort tut. Auch auf dem Smartphone wird eine zusätzliche App installiert. Über das Handy muss sich der Prüfling vor der Klausur den Raum zeigen und sich dann die komplette Prüfung hindurch filmen.

Eine andere Art der Prüfung stellt sich Apostolopoulos für die Zukunft des digitalen Lernens vor. "Wenn man etwas mithilfe eines Computerprogramms lernt, müsste man auch die gleichen Tools bei der Prüfung anwenden dürfen", sagt er. So wie es Klausuren gibt, zu denen Studierende ihre Bücher mitbringen können. "Dafür ist aber eine lange Transformation nötig."

Wie soll es an den Unis nach der Krise weitergehen?

Der Uni-Rektor, der E-Learning-Experte und der Asta-Vorsitzende – alle drei wünschen sich, dass etwas bleibt, von dem coronabedingten Digitalisierungsschub.

Doch E-Learning-Experte Apostolopoulos glaubt nicht an einen schnellen Wandel hin zur digitalisierten Lehre: "Ich glaube, viele werden gegen den Wechsel sein." Einen Grund sieht Apostolopoulos in der Technik. Wenn diese fehleranfällig und nicht intuitiv zu bedienen sei, "dann werden die Gegner der neuen Technologien – zu Recht – sagen: Das bringt nichts". Die technische Ausstattung von Bildungseinrichtungen und der Ausbau schneller Internetleitungen hätten in Deutschland bisher keine besonders hohe Priorität gehabt. "Wir brauchen zuerst die Infrastruktur und geeignete benutzerfreundliche Endgeräte. Und da sind wir noch ziemlich am Anfang."

So werden auch an der Uni Stuttgart weiterhin Studenten in die Hörsäle strömen, sobald das wieder möglich ist. "Wir werden sicher nicht 100 Prozent des Studiums online haben", betont Rektor Ressel. "Aber auch nicht 100 Prozent in Präsenz." Der Mix sei abhängig vom Studiengang, von der Zahl der Studierenden, der Raumkapazität und, und und. Ressel erklärt: "Bei allem Verständnis für die digitale Welt: Viele sehnen sich jetzt auch zurück." Studierende und Lehrende würden den Kontakt an der Uni vermissen. "Wir reden alle über digitale Lehre", stellt Ressel klar. "Aber der Mensch steht immer noch im Mittelpunkt."

Den Eindruck hat auch Augsburgs Asta-Vorstand Hengstmengel. "Wir sehen große Chancen, dass man die Digitalisierung nutzen kann. Aber unsere Rückmeldungen zeigen auch: Sehr viele wollen endlich wieder zurück in den Präsenzunterricht." Komplett zurückdrehen dürfe man das Rad aber nicht. "Die Vorlesungsaufzeichnungen sollten bleiben", sagt er etwa. Das erhöhe die Flexibilität für Studierende massiv. Sei es für Studierende, die zum Vorlesungstermin arbeiten müssen, die Kinder haben – oder gerade bei den Massenveranstaltungen als Alternative zu einem Platz auf der Hörsaaltreppe.

