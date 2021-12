Werder Bremen - Erzgebirge Aue: Übertragung der 2. Bundesliga im TV und Stream

In der 2. Bundesliga 2021/22 spielt Werder Bremen gegen Erzgebirge Aue. Holen Sie sich hier alle Infos rund um Termin, Uhrzeit, Übertragung im TV und Stream, Liveticker sowie Bilanz.

Derzeit ist wieder eine neue Saison der 2. Bundesliga zu sehen. Am 23. Juli 2021 wurde diese mit der Partie zwischen Schalke 04 und dem Hamburger SV eröffnet und soll am 24. Mai 2022 enden. Insgesamt 18 Mannschaften nehmen dieses Mal Teil im Kampf um den Titel und den Aufstieg in die 1. Bundesliga.

Auch Werder Bremen und der FC Erzgebirge Aue sind mit dabei und treten im Rahmen der 2. Bundesliga 2021/22 gegeneinander an. Sie möchten die Partie gern sehen, wissen aber nicht wo und wie? Dann sind Sie hier genau richtig, denn hier in unserem Artikel haben wir alle Informationen rund um Termin und Uhrzeit, Übertragung im TV und Stream, Liveticker sowie eine Bilanz für Sie.

Werder Bremen gegen Erzgebirge Aue - Wann ist Anstoß?: Termin und Uhrzeit in der 2. Liga

Der Termin für die Partie zwischen Werder Bremen und Erzgebirge Aue ist festgelegt auf Freitag, den 3. Dezember 2021. Anstoß ist um 18.30 Uhr, gespielt wird in Bremen.

So sehen Sie Werder Bremen gegen Erzgebirge Aue: Übertragung im Free-TV - Gibt es einen Live-Stream?

Nur die wenigsten Spiele der 2. Bundesliga 2021/22 werden kostenlos im Free-TV zu sehen sein. Lediglich Sat.1 zeigt ein paar der Partien ganz, bei der ARD, ZDF und Sport1 gibt es nur digitale Clips aller Spiele zu sehen.

Alle 306 Partien der diesjährigen Saison gibt es nur im Bezahlfernsehen zu sehen. Der Pay-TV-Sender Sky überträgt die Spiele, während der Streamingdienst DAZN alle Freitags- und Sonntagsspiele zeigt. Beides jedoch kostenpflichtig. Die Partie zwischen Werder Bremen und Erzgebirge Aue gehört ebenfalls zu jenen, die es nicht kostenlos gibt.

Hier haben wir alle wichtigen Infos zur Partie zusammen gefasst:

Spiel: Werder Bremen gegen Erzgebirge Aue , 16. Spieltag der 2. Bundesliga 2021/22

gegen , 16. Spieltag der 2. 2021/22 Datum: Freitag, 3. Dezember 2021

Freitag, 3. Dezember 2021 Uhrzeit : 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Wohninvest Weserstadion , Bremen

Wohninvest , Übertragung im Pay-TV: Sky

Liveticker zu Werder Bremen - Erzgebirge Aue: Aufstellung, Spielstand, Ergebnis, Tabelle, Spielplan der 2. Bundesliga 2021/22

Sollten Sie keine Möglichkeit haben, die Partie zwischen Werder Bremen und Erzgebirge Aue im TV oder Stream zu verfolgen, bieten wir Ihnen trotzdem eine Option, stets auf dem neusten Stand zu bleiben. In unserem digitalen Datencenter erhalten Sie live alle Informationen wie Tabelle, Chancen, Tore und Punkte zum aktuell laufenden Spiel in der Bundesliga 2021/22.

Über den Liveticker haben Sie außerdem die Möglichkeit, durch Live-Aktualisierung des Spielgeschehens nichts zu verpassen. Hier werden Infos wie rote und gelbe Karten, Tore und Auswechslungen bereit gestellt.

Hinweis: Sollte der Live-Ticker beim ersten Laden nicht richtig angezeigt werden, öffnen Sie bitte über die drei Punkte oben links das Menü und tippen auf "Live".

Werder Bremen gegen Erzgebirge Aue: Bilanz beider Vereine

Die beiden Fußball-Mannschaften Werder Bremen und Erzgebirge Aue traten in der Vergangenheit erst ein Mal gegeneinander an. Beim DFB-Pokal im Jahr 2008 entschied der Bremer Verein die Partie mit 2:1 für sich. In der aktuellen Tabelle der 2. Bundesliga 2021/22 liegt Werder Bremen derzeit mit 20 Punkten auf dem 10 Platz, der FC Erzgebirge Aue belegt mit 14 Punkten den 14 Platz.

