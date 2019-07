20:33 Uhr

Werther: Drei Tote bei Familiendrama

In einem Einfamilienhaus in Werther bei Bielefeld hat die Polizei am Mittwochnachmittag drei Leichen entdeckt. Die Mordkommission wurde eingeschaltet.

Familiendrama mit drei Toten: Ein 55-jähriger Mann soll in Werther bei Bielefeld erst seine Eltern und später sich selbst getötet haben. Die drei Leichen hatte die Polizei heute Nachmittag in einem Einfamilienhaus im Ortsteil Theenhausen gefunden. Die Hintergründe und das Tatmotiv sind noch unklar.

Familiendrama in Werther: Drei Tote

Bei den Leichen soll es sich um den 55-jährigen Sohn und seine beiden Eltern handeln. Die Mutter war 87 Jahre alt, der Vater 93 Jahre alt. Die Polizei war am Mittag von Zeugen alarmiert worden und sei danach sofort zum Tatort gefahren. Notfallseelsorger kümmerten sich vor Ort um Angehörige und Zeugen. Die Hintergründe zu der Tat sind bislang noch vollkommen unklar. Augrund der Auffinde-Situation der Leichen geht die Polizei derzeit von einem Tötungsdelikt aus. Eine Mordkommission ist im Einsatz, die Leichen sollen schon am morgigen Donnerstag obduziert werden. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestehe laut Polizei nicht. "Derzeit liegen keinerlei Hinweise auf eine weitere am Tatort handelnde Person vor", hieß es in einer Pressemitteilung.

Werther: Getötete Eltern waren stadtbekannt

Der Vertreter der Bürgermeisterin der Kleinstadt, Guido Neugebauer, zeigte sich von dem Vorfall zutiefst betroffen. Er habe das getötete Ehepaar persönlich gekannt. "Ich bin schockiert und zutiefst bestürzt darüber. Mein Beileid gilt den Angehörigen. Insgesamt tut es mir sehr leid für den Ortsteil Theenhausen – das Ehepaar war stadtbekannt", äußerte Neugebauer gegenüber der Deutschen Presse-Agentur. Auch Nachbarn der Todesopfer hätten sich zutiefst erschüttert gezeigt.

Die Kleinstadt Werther liegt am Teutoburger Wald nahe der Landesgrenze von Nordrhein-Westfalen zu Niedersachsen, knapp zehn Kilometer nordwestlich von Bielefeld. Die Stadt hat insgesamt 11.500 Einwohner. (dpa)

Themen Folgen