vor 16 Min.

Wespen stechen Kleingärtner in Herne tot Panorama

Beim Heckenschneiden wird ein 50-jähriger Mann von Wespen totgestochen. Die Polizei schließt einen allergischen Schock derzeit nicht aus.

Ein 50-jähriger ist in einer Kleingartenanlage in Herne (Nordrhein-Westfalen) von Wespen totgestochen worden, weil er beim Heckenscheiden vermutlich ein Nest der Insekten übersah. Nach Polizeiangaben vom Montag hatte der Mann in seiner Parzelle mit einer Heckenschere in das Insektennest geschnitten. Er sei mehrmals im Gesicht gestochen worden und zu Boden gesackt. Ob er auch Wespen eingeatmet hatte, war zunächst unklar.

Der Notarzt versuchte vergeblich, den Mann wiederzubeleben - der Kleingärtner sei noch in der Anlage gestorben. Die Polizei schließt einen allergischen Schock nicht aus. Zuerst hatte die Bild über den Vorfall vom Freitagabend berichtet. (dpa)

