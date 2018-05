11:48 Uhr

"Westworld", Staffel 2: Live im Pay-TV und als Stream sehen Panorama

"Westworld" kehrt mit Staffel 2 zurück. Die TV-Serie rund um den Wild-West-Freizeitpark der Zukunft gibt es jetzt auch auf Deutsch im TV und Stream zu sehen.

Staffel 2 von Westworld ist gestartet. Die Serie wurde bei ihrem Debüt Ende 2016 von Zuschauern und Kritikern gefeiert. Sie erzählt die Geschichte eines Wild-West-Freizeitparks der Zukunft, in dem hochentwickelte Roboter nicht von Menschen zu unterscheiden sind und ihnen jeden Wunsch erfüllen - inklusive Ausleben von Gewalt- und Sexfantasien. Diese künstlichen Hosts befanden sich unter der Kontrolle der Parkleitung und konnten Menschen nicht verletzen - entwickelten in Staffel 1 aber immer mehr einen eigenen Willen und begannen mit Widerstand.

"Westworld", 2. Staffel: Die Hosts haben die Kontrolle im Freizeitpark

In Staffel 2 von Westworld haben die Hosts die Kontrolle über den Park übernommen und gehen auf die Jagd nach Menschen. Die bekannten Charaktere kehren zurück - darunter Dolores und William. Auch Maeve spielt wieder eine wichtige Rolle, die auf der Suche nach ihrer Tochter ist.

Trailer: Westworld kehrt mit Staffel 2 zurück. Dieses Mal haben die Hosts die Kontrolle im Park.

Auch dieses Mal kann mit vielen Wenden gerechnet werden, wobei die Macher der TV-Serie angekündigt haben, Fans gezielt in die Irre führen zu wollen. Bei Ausstrahlung der ersten Staffel hatten sich viele Spekulationen aufmerksamer Zuschauer am Ende als wahr herausgestellt und damit Überraschungen vorweggenommen.

In den USA laufen die zehn neuen Folgen seit dem 22. April auf HBO. Sie werden auch in Deutschland ausgestrahlt. Hier gibt es die Infos zur Übertragung.

Die 2. Staffel von "Westworld" läuft jetzt auch auf Deutsch - im TV und Stream

Parallel zur Ausstrahlung in den USA wird Staffel 2 in Deutschland immer in der Nacht von Sonntag auf Montag auf den Kanälen des Bezahlsenders Sky zur Verfügung gestellt und lässt sich dann über Sky Go, Sky On Demand und Sky Ticket sehen. Für Sky-Ticket fallen zum Beispiel knapp zehn Euro im Monat an. Mehr Informationen zu Preisen und Bedingungen gibt es hier auf der offiziellen Website.

In der Nacht ist erst einmal nur die englische Originalversion verfügbar. Wenig später lässt sich die Serie aber wahlweise auf Deutsch sehen. Dann lässt sich die Serie auch in Deutschland im TV sehen. Sky zeigt seit dem 23. April immer montags eine neue Folge auf Sky Atlantic HD - also etwa einen Tag nach der US-Ausstrahlung. (AZ)

